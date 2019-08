O que esperar da dupla Lukaku e Alexis Sánchez na Inter de Milão

A aventura de Sánchez na Inter de Milão começou. Chileno fez exames médicos, faltando apenas a assinatura do contrato. United já o confirma na Itália

Após a chegada de Romelu Lukaku, o homem mais esperado nestes dias de mercado na casa da era Alexis Sánchez. Bem, a espera acabou agora. O jogador chegou a Milão no início da tarde de quarta-feira (29), iniciando sua nova aventura na camisa Nerazzurri.

Depois de pousar em Malpensa, o atacante chileno foi recebido por muitos torcedores nerazzurri que reservaram os primeiros coros para ele. Depois de cumprimentar os novos fãs, o El Niño Maravilla subiu em um carro do clube para ir primeiro à clínica Humanitas em Rozzano e depois ao CONI e realizar exames médicos.

De acordo com o que surgiu na terça-feira, Inter e encontraram o acordo para o empréstimo do jogador, com o chileno que - como disse - encontra Lukaku no Nerazzurri, atacante com quem ele compartilhou sua última aventura com a camisa dos Red Devils.

Fortemente procurado por Antonio Conte, Sanchez foi ao clube de Zhang após os testes habituais para assinar o novo contrato que o unirá à Inter até o final desta temporada. O anúncio oficial é aguardado.

Um acordo que traz mais entusiasmo ao ambiente Nerazzurri. Mas como será a participação do chileno ao lado do ex-companheiro de time?

A dupla vai ter que render mais se quiser se tornar peça-chave no time de Antonio Conte. Alexis Sánchez fez dois gols e deu quatro assistências em 27 partidas na temporada 2018/2019 pelo Manchester United.

Romelu Lukaku entrou mais vezes em campo. Porém, também rendeu mais que o seu companheiro de elenco. Em 45 confrontos pelo time, ele marcou 15 gols e deu quatro assistências.

Eles devem formar o ataque da , com Lukaku como referência da equipe e Sánchez caindo pelos lados do campo.