Alexis Sánchez sofre lesão, desfalca Inter e só volta em 2020

Em partida internacional, veterano e ídolo do Chile se contunde e só deve retornar aos gramados no ano seguinte

Neste último sábado, o foi enfrentar a em um amistoso que não parecia valer muita coisa. No comando de ataque da seleção chilena, um velho conhecido: Alexis Sánchez, que parecia rejuvenescido após boas atuações pela darem esperança de que o atleta estaria reencontrando seu futebol. No entanto, o final não foi nada animador. Aos 88 minutos, o ídolo do Chile caiu no chão sentindo uma lesão e foi substituído. O diagnóstico? Lesão no tendão, e Alexis ficará fora dos gramados por mais de três meses.

Em janeiro de 2018, Alexis Sánchez era o pivô de uma das maiores disputas no mercado de transferências dos últimos anos, pelo menos na Premier League. Enquanto torcedores do imploravam para o chileno permanecer nos Gunners, os dois arquirrivais de Manchester disputavam pra ver quem iria contar com os talentos do atleta. A chegada de Alexis ao United para receber um salário recorde era um passo importante para que os Red Devils se recolocassem na primeira prateleira do futebol mundial.

Após muitas lesões e poucos gols, quase dois anos depois, Alexis Sánchez não ajudou o United a recolocar o clube no caminho das glórias. Pelo contrário. O chileno se tornou o símbolo de uma era “que deu errado.” Com apenas cinco gols em toda a sua passagem pelo gigante inglês, Alexis não só perdeu espaço nos Red Devils mas também viu sua titularidade ameaçada na seleção do Chile. Devido às constantes lesões, o atleta quase ficou de fora da convocação para a de 2019.

Uma nova chance na Internazionale parecia ser tudo que Sánchez esperava para poder reabilitar sua carreira. E o veterano vinha mostrando potencial para ajudar. Nas duas últimas partidas que atuou pelo clube italiano, o chileno marcou um gol contra a , na italiana, e deu uma assistência no duelo diante do Barça, na Liga dos Campeões.

"Causó crisis en con su posición": Prensa italiana destacó aporte de Alexis en Inter #EresCooperativa https://t.co/udv8tLGmzi pic.twitter.com/iq3OQBwZQv — Cooperativa (@Cooperativa) October 2, 2019

Agora, Alexis terá que bater mais um obstáculo. A lesão no tendão fará com que o chileno só retorne aos gramados em 2020. Assim, o veterano terá que passar por mais um processo de recuperação e de condicionamento físico para tentar voltar a boa forma.