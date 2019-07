Redenção ou decepção? Copa América pode ter sido 'última chance' para Alexis Sánchez

Jogador chileno alimentava o sonho de ajudar seu país a ser tricampeão consecutivo do torneio continental, mas caiu diante da seleção peruana

Tudo parecia encaminhado para a concretização de um sonho que há 10 anos pareceria impossível. Depois de conquistar o título de campeão da nas edições de 2015 e 2016, Alexis Sánchez queria levar o ao tricampeonato continental e, além de entrar para a história da competição, seria a oportunidade perfeita para uma volta por cima, diante de seu desempenho em campo nas duas últimas temporadas.

O Chile chegou para enfrentar o como franco favorito. O jogo na Arena , porém, trouxe algo que os chilenos não esperavam: uma fortíssima pressão peruana na saída de bola chilena e uma entrega em campo que ainda não se tinha visto da equipe comandada por Ricardo Gareca. O placar foi expressivo e os 3 a 0 para o Peru enterraram de vez o sonho chileno do título e a ambição de Sánchez por um retorno à velha forma.

Desde que deixou o em meio a muitas polêmicas e fechou com o , ainda na época comandado por José Mourinho, a carreira de Sánchez começou a patinar. Em seu período nos Gunners, o chileno era visto como o principal jogador da equipe. Cerca de um ano e meio depois, Sánchez é visto como um flop - uma decepção - nos Diabos Vermelhos.

Em sua tumultuada saída do Arsenal, Sánchez tinha a opção de escolher entre os rivais Manchester United e o City. O salário oferecido pelo City era menor do que o do United e isso parece ter pesado na decisão do latino-americano. Mesmo vendo que a temporada dos Red Devils era muito abaixo do rival, Sánchez preferiu Mourinho a Guardiola. À época, torcedores do City demonstraram certo rancor pelo chileno ter ido para Old Trafford, mas já pouco tempo depois Sánchez virou alvo de brincadeiras e chamado de "mercenário" por supostamente ter escolhido o dinheiro ao título.

Em 18 meses no United, Sánchez jogou apenas 45 partidas, marcou cinco gols e deu nove assistências. A média dele é de um gol a cada nove partidas e isso definitivamente não era o que os Red Devils esperavam quando transformaram Sánchez em um dos jogadores mais bem pagos da Premier League.

Após o período de glória com a seleção, o chileno parece ter dificuldade em reencontrar seu melhor jogo. Na atual Copa América, Sánchez parecia que quebraria a inércia e voltaria a ser o joagdor que encheu os olhos dos fãs de futebol. Seus dois gols nos dois primeiros jogos da Copa apontavam que o 'velho' Sánchez estava voltando, mas a sequência do certame mostrou que ainda falta um longo caminho para o sul-americano reencontrar sua velha forma.

Ele é um dos especulados a deixar o Manchester United nessa janela de transferências e pode não fazer parte do elenco comandado por Ole Gunnar Solskjaer na temporada 2019/20.