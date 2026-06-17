A decisão de Donis coloca a seleção saudita no ritmo da Espanha

No âmbito de seus intensos preparativos para um confronto decisivo na Copa do Mundo de 2026, a seleção principal da Arábia Saudita elaborou um programa de treinamento minucioso que leva em conta a adaptação aos horários dos jogos, em preparação para o tão aguardado confronto contra a seleção espanhola.

A comissão técnica da seleção saudita, liderada por Georgios Donis, definiu as datas dos treinos preparatórios para a partida contra a Espanha, tendo sido decidido que as três próximas sessões de treino serão realizadas nas quartas, quintas e sextas-feiras, às 12h, horário de Atlanta (19h, horário de Riad).

O jornal saudita “Al-Riyadiah” destacou que esse cronograma foi cuidadosamente elaborado, com o objetivo de ajudar os jogadores a se adaptarem totalmente ao horário da partida contra a seleção espanhola, que será disputada no próximo domingo, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A Seleção Saudita retomou os preparativos após o empate positivo com o Uruguai por 1 a 1 na madrugada desta terça-feira, realizando um treino aberto ao público e à imprensa no estádio “Q2”, na cidade de Austin, local onde a seleção ficará hospedada durante a Copa do Mundo.

De acordo com o que observou o jornal saudita, o técnico grego Georgios Donis dedicou sessões de recuperação na sala de preparação física aos jogadores que atuaram como titulares contra o Uruguai.

Por outro lado, o restante dos jogadores realizou um treino em campo, enquanto os goleiros realizaram exercícios específicos voltados para o aprimoramento da reação nervosa e da velocidade.

Está previsto que Donis retome suas reuniões técnicas diárias com os jogadores a partir de amanhã, quarta-feira, começando com a análise dos erros cometidos na partida contra o Uruguai, com o objetivo de evitá-los antes do confronto contra a Espanha.

A seleção realizará seus próximos três treinos em Austin, no estádio “Q2”, antes de seguir para Atlanta, onde realizará seu treino final na véspera do confronto, no Mercedes-Benz Stadium, palco do jogo contra os campeões europeus.

Essa programação minuciosa reflete o empenho da comissão técnica em garantir a preparação física, técnica e psicológica para enfrentar um adversário de peso, um dos principais candidatos ao título.