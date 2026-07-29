O Barcelona traçou as linhas gerais do amistoso que disputará no Marrocos durante o próximo período, antes do início da nova temporada 2026-2027.

Reportagens da imprensa haviam revelado, anteriormente, o desejo do Barcelona de realizar um amistoso no Marrocos, antes que o jornal catalão "Sport" revelasse os detalhes dessa partida.

O jornal esclareceu que o clube catalão trabalha, no momento, para finalizar os detalhes dessa partida, que será disputada na cidade marroquina de Tânger, no próximo dia 15 de agosto.

O jornal apontou que o Barcelona definiu que a partida será contra um dos clubes marroquinos, especialmente porque o campeonato local só começará em outubro.

Essa será a penúltima partida disputada pelo Barcelona no âmbito de sua preparação para a nova temporada, antes de enfrentar o Al-Ahly egípcio, no próximo dia 19 de agosto, no estádio Spotify Camp Nou, no Troféu Joan Gamper.

A equipe catalã cumpre no momento uma pré-temporada na Inglaterra, que encerrará com dois amistosos diante do Birmingham City no dia 31 de julho e do Preston North End no próximo dia 3 de agosto.

Depois disso, o Barcelona seguirá para a Itália, no próximo dia 8 de agosto, para disputar o torneio triangular em Udine, no qual enfrentará o Nottingham Forest inglês e o Udinese italiano, antes dos amistosos no Marrocos e contra o Al-Ahly.