A carreira de Jorge Jesus como técnico: times, títulos e mais marcas

O português fez história por Flamengo e Benfica e agora tenta o mesmo no Fenerbahce

Jorge Jesus é um dos treinadores portugueses mais famosos de sua geração. E isso não é pouca coisa, levando em conta que os últimos anos foram marcados pelo sucesso de diversos comandantes lusos ao redor do mundo da bola – José Mourinho que o diga!

Com uma história de amor e ódio representando o Benfica, onde colecionou títulos e polêmicas, e com o nome marcado de forma incontestável no Flamengo, clube que sob o seu comando fez história especialmente pela conquista da Copa Libertadores em um 2019 inesquecível, JJ agora tem como desafio ser técnico do Fenerbahce.

O que os torcedores turcos podem esperar de Jorge Jesus? Entre as diversas incertezas que o futebol traz consigo, uma coisa é certa: JJ não passa por um lugar sem fazer sua presença ser, de alguma forma ou outra, ser notada. Confira, abaixo, os clubes já treinados pelo “Míster” e quantos títulos ele já conquistou em mais de 30 anos de carreira na área técnica.

Os clubes que Jorge Jesus treinou

Amora (1989-1993)

Felgueiras (1993-1998)

União da Madeira (1997/98)

Estrela da Amadora (1998-2000 e 2002/03)

Vitória de Setúbal (2000-2002)

Vitória de Guimarães (2003/04)

Moreirense (2004/05)

União de Leiria (2005/06)

Belenenses (2006-2008)

Sporting de Braga (2008/09)

Benfica (2009-2015 e 2020/21)

Sporting Clube de Portugal (2015-2018)

Al-Hilal (2018/19)

Flamengo (2021-2020)

Fenerbahce (2022...)

Depois de uma carreira tímida como jogador de futebol, entre os anos 1970 e o final dos anos 80, Jorge Jesus fez sua estreia como técnico no Amora. Em 2006 comandou o tradicional Belenenses, mas foi pelo Braga, em 2008/09, que JJ mostrou que estava pronto para dar saltos maiores.

Em 2009, Jorge Jesus chegou a um Benfica cansado de ver o rival Porto dominar o cenário nacional e conseguiu mudar esta situação. Em 2015, trocou de lado na rivalidade lisboeta e passou a comandar o Sporting – clube para o qual ele e sua família sempre torceram. No entanto, a passagem por Alvalade não foi tão boa quanto se esperava.

Entre 2018 e 2019, Jorge Jesus viveu, pela primeira vez, a experiência de treinar um time de um país que não falava a língua portuguesa. A passagem pelo Al-HIlal, da Arábia Saudita, contudo, foi rápida. Em 2019 JJ chegou ao Flamengo e colocou seu nome na história do Rubro-Negro antes de, em 2020, optar por um retorno ao Benfica. A segunda passagem pelo Estádio da Luz, contudo, esteve muito longe de ser parecida com a primeira experiência benfiquista e JJ foi demitido em dezembro de 2021.

Agora, o Fenerbahce aparece como nova missão para o “Míster”, que antes havia levantado polêmica ao deixar explícito que desejava retornar ao Flamengo – mesmo com o Rubro-Negro tendo, no também português Paulo Sousa, um treinador.

Os títulos de Jorge Jesus como técnico

Dentre as taças conquistadas por Jorge Jesus, é inegável que a Libertadores de 2019, pelo Flamengo, tem lugar de destaque. Outras conquistas marcantes foram o Brasileirão daquele mesmo ano, além de três títulos de Campeonato Português com o Benfica.

CLUBES TÍTULOS Sporting de Braga Taça Intertoto (2008) Benfica Campeonato Português (2009/10, 2013/14 e 2014/15); Taça da Liga (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14 e 2014/15); Taça de Portugal (2013/14); Supertaça Cândido de Oliveira (2014) Sporting Supertaça Cândido de Oliveira (2015); Taça da Liga (2017/18) Al-Hilal Supercopa da Arábia Saudita (2018) Flamengo Copa Libertadores da AMérica (2019); Campeonato Brasileiro (2019); Campeonato Carioca (2020), Recopa Sul-Americana (2020), Supercopa do Brasil (2020)

Marcas individuais

Técnico com mais títulos conquistados pelo Benfica (10 no total).

Melhor aproveitamento de um técnico na história do Flamengo (81,3%).

Primeiro técnico estrangeiro campeão do Brasileiro na era dos pontos corridos (2019).