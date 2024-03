As maiores sequências de vitórias na história do futebol mundial

Sob o comando de Jorge Jesus, o Al Hilal alcançou um total de 27 vitórias seguidas, igualando assim a conquista do The New Saints

O Al Hilal igualou a maior quantidade de vitórias consecutivas no futebol masculino registrada no Guinness Book. O time saudita, de Neymar e orientado pelo técnico Jorge Jesus, conquistou este feito ao vencer o Al Riyadh por 3 a 1, após sair perdendo, no Campeonato Saudita. Com esse resultado, a equipe atingiu 27 vitórias seguidas, igualando o feito do The New Saints, do País de Gales, em 2016.

A sequência de vitórias do Al Hilal começou no final de setembro. Destacam-se entre elas a vitória por 3 a 0 sobre o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, em casa, no início de dezembro, e os recentes triunfos sobre o Al Ittihad, de Benzema, com placares de 3 a 1 pelo Campeonato Saudita e 2 a 0 no primeiro jogo das quartas de final da Champions League da Ásia, ambos também em casa. O confronto de volta poderá fazer do Al Hilal o detentor isolado do recorde.

A contagem considera apenas jogos oficiais, conforme os princípios do Guinness Book, a autoridade global em registros de recordes. Não são contabilizadas, por exemplo, as vitórias sobre o Inter Miami por 4 a 3 e contra o Al Nassr por 2 a 0 na Riyadh Season Cup, uma competição amistosa realizada no final de janeiro e início de fevereiro.

Mais artigos abaixo