James vive um ostracismo no Real Madrid: adeus está próximo - de novo

Colombiano perdeu espaço com técnico Zinedine Zidane e é um dos candidatos a ser negociado na janela de transferências

Pouco aproveitado pelo técnico Zinedine Zidane, o meia James Rodríguez tem futuro incerto no e é um dos grandes candidatos a deixar o clube merengue na janela de transferências do verão europeu.

O colombiano até que começou bem a atual temporada, recebeu chances no time titular e chegou a ser elogiado pelo treinador francês. Mas a boa fase não durou muito. James sofreu uma lesão no joelho e depois não conseguiu mais conquistar a confiança de Zidane, que o colocou no banco e, em muitos momentos, sequer o relacionou para as partidas.

Tanto que até o momento o meia esteve em campo em apenas sete jogos no Campeonato Espanhol, com um gol marcado - na oitava rodada, contra o Granada. Ele atuou em apenas 14% dos minutos disputados pelos merengues no torneio nacional - a última aparição foi contra o Mallorca, na jornada nove. O ostracismo é tamanho que James foi relacionado apenas para quatro jogos de desde então.

O cenário foi um pouco diferente nas outras competições espanholas. O colombiano foi titular na campanha da conquista da Supercopa da , em janeiro, e também jogou as três partidas do Real na . Sua última exibição com a camisa blanca foi inclusive no dia 6 de fevereiro, quando atuou por 45 minutos na derrota por 4 a 3 para a que eliminou os merengues do torneio.

Os números dão indícios de que James pode dar um adeus definitivo ao Real. Contratado após brilhar na de 2014, o jogador já havia sido emprestado ao de Munique por dois anos - os bávaros, no entanto, não exerceram a opção de compra, e o colombiano voltou ao Santiago Bernabéu na temporada atual.

Desta maneira, o meia de 28 anos pode ser um nome bastante cobiçado na próxima janela. e já haviam manifestado interesse por James antes do retorno ao Real. Mais recentemente, o nome dele foi especulado no e no .