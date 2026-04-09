A Argentina decepciona seus torcedores antes da Copa do Mundo

A seleção argentina, comandada pelo técnico Lionel Scaloni, se prepara para defender o título da Copa do Mundo, conquistado em 2022 no Catar.

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 colocou a Argentina, atual campeã, no Grupo 10, ao lado de Argélia, Jordânia e Áustria.

A seleção argentina enfrentará Honduras e a Islândia em amistosos nos Estados Unidos antes do início da Copa do Mundo.

O jornal “As” informou que a Argentina defenderá seu título mundial sem enfrentar seleções de alto nível competitivo.

A Argentina disputará suas duas últimas partidas amistosas antes do início da Copa do Mundo contra Honduras (66ª no ranking mundial) e a Islândia (75ª no ranking mundial).

Com esses dois jogos, a Argentina encerra um período de preparação que não atendeu às expectativas da torcida, já que, nos últimos quatro anos, não enfrentou seleções fortes que pudessem representar um desafio real na busca pela quarta estrela, com exceção dos jogos oficiais nas eliminatórias da Copa do Mundo ou na Copa América.

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