A aposta do Barcelona para a defesa: Ronald Araújo

O uruguaio de 21 anos, revelado pelo Rentistas, vem dando conta do recado na posição e mostrando que tem condição de ser titular do time catalão

Jogando sob pressão e em um sistema defensivo exposto no , Ronald Araújo não se desespera. Pelo contrário: se destaca. Com 21 anos, o zagueiro uruguaio cada vez mais se consolida no clube catalão e mostra que pode ser titular em futuro próximo - se já não tiver ganho a posição.

É claro: o jogador ainda é jovem e precisa completar sua formação, mas vai evoluindo a cada partida. Com um físico impressionante, capaz de competir com qualquer centroavante, poder no jogo aéreo, impulsão e altura, pode ser confundido com um defensor mais lento. Mas não se engane: o garoto também tem velocidade, apesar de seu 1,90m.

Contra a , foi um dos únicos que se salvou no sistema defensivo. Contra a Real Sociedad, pressionado , teve atuação brilhante no segundo tempo e impediu o empate dos bascos. Suas atuações devem colocar uma pulga atrás da orelha da diretoria do Barcelona: precisamos realmente ir ao mercado por um zagueiro? Em tempos de crise financeira , é melhor ter um garoto formado em casa do que ir às compras por um jogador de potencial similar. Não é um Puyol ainda, é claro. Mas tem a personalidade e a força física para um dia ser.

Nascido em 1999, o uruguaio vem mostrando o suficiente para que o treinador Ronald Koeman não se preocupe tanto em forçar uma volta precoce de Gerard Piqué. Longe dos hofolotes, faz seu trabalho com naturalidade e não cria problemas fora de campo. Joga, fica no banco de reservas, é convocado, retorna ao Barça B, está sempre disponível para atuar e responde à imprensa sem estrelismos ou arrogância.

Após um grande problema defensivo surgir no elenco , com as sucessivas lesões de Piqué, Umtiti e Lenglet, bem como a cessão de Todibo, foi das categorias de base que surgiu uma possível solução. O DNA do Barcelona se fez valer mais uma vez.

Nova geração de zagueiros: O que Ronald Araujo e Óscar Mingueza tem em comum, além de muita qualidade?



R = La Masia. #LaLigaNaESPN | #BarçaOsasuna pic.twitter.com/ZUg8RW0yq6 — Menina Culé (@MeninaCule) November 29, 2020

Obviamente, sendo um zagueiro jovem, o defensor ainda não é perfeito. As vezes erra passes fáceis, outras, exagera na força de algumas entradas e comete faltas mais duras. Atributos, porém, que vão evoluindo conforme ele adquira experiência e confiança.

E o jovem está ganhando essa cancha. Terá que seguir evoluindo e ter uma sequência antes de ganhar mais espaço no Barcelona, sim, mas ninguém pode duvidar de uma coisa: o uruguaio conhece a posição de zagueiro e tem todas as qualidades para ser um grande jogador no futuro. Na época de vagras magras , de se esforçar para pagar salários, o Barça tem que apostar em Araújo. Por necessidade e por merecimento.