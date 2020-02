Barcelona desbanca Real em receita, mas os gastos dispararam

Catalães se tornaram o clube com maior renda no mundo do futebol

Nesta semana, o não só retomou a liderança do Campeonato Espanhol, como também destronou o como o clube com maior renda no mundo do futebol.

Se, na temporada 2003/04 os merengues totalizaram 237 milhões de euros e o Barça 169, três décadas depois, foram os catalães que lideraram a classificação, com 854 milhões de euros contra os 757 merengues. Desta forma, os catalães aparecem com 11,4% a mais, de acordo com o relatório "Finanças do futebol".

No entanto, essa leitura positiva de ter conseguido derrubar o Real Madrid na renda tem outro lado da moeda uma vez que as despesas do Barça dispararam. De fato, os catalães gastaram 940 milhões de euros, o que significa 93 milhões de negativos no equilíbrio entre receitas e despesas.

Por outro lado,os merengues gastaram 755 milhões de euros ou, o que é igual, equilibraram seu equilíbrio econômico com dois milhões positivos naquele entre receitas e despesas. Porcentagem gasta 20% a mais.

Ao comparar os dois clubes, os jogadores do Barça gastaram quase 29% a mais do que o rival, enquanto aumentaram 27,3% a mais do que os merengues na folha salarial.