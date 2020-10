Barcelona 'na corda bamba' por escassez de zagueiros no elenco

Clube catalão confirmou a lesão de Ronald Araújo e até o meio de novembro só terá dois defensores centrais disponíveis

Se ainda tivesse idade para isso, Ronald Koeman - zagueiro que foi - provavelmente pediria uma camisa do para ajudar a amenizar uma possível crise no sistema defensivo do clube catalão. Nessa quinta-feira (29), o Barça confirmou a lesão do zagueiro Ronald Araujo e escancarou o problema no sistema defensivo da equipe da Catalunha. Pelo menos até a próxima 'data Fifa', o Barça só terá dois zagueiros de ofício à disposição.

O jovem defensor uruguaio começou o jogo contra a como titular, mas saiu no intervalo. Um dia depois o clube confirmou que Araujo teve uma lesão no bíceps femoral da perna direita e não colocou prazo para seu retorno. Agora, Ronald Koeman tem à sua disposição apenas Gerard Piqué e Clement Lenglet.

Piqué já foi desfalque na vitória do Barça sobre a Juventus, por conta de uma expulsão no jogo contra o Ferencváros (curiosamente, poucos minutos depois de ser expulso, o Barcelona anunciou a renovação de contrato dele).

Quando Araujo saiu do time, foi substituído por Busquets. Porém, para a zaga o holandês Frenkie de Jong foi improvisado. Porém, essa função não é nova para ele, pois já atuou no miolo da zaga no e até mesmo na seleção holandesa, sob a batuta do mesmo Ronald Koeman.

Araujo entra na lista dos defensores lesionados, que conta com Samuel Umtiti e o jovem Óscar Mingueza. Além deles, o meia brasileiro Philippe Coutinho também está no departamento médico. Vale lembrar, também, que o goleiro Marc-André ter Stegen também está de fora, embora já esteja mais perto do retorno.