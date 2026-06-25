A Alemanha pode lhe dar um presente valioso... Como o Egito pode se classificar antes do confronto com o Irã?

A seleção egípcia está mais perto do que nunca de garantir sua primeira classificação na história para a segunda fase da Copa do Mundo, e isso pode acontecer antes mesmo de disputar sua última partida da fase de grupos contra o Irã.

A seleção egípcia lidera o Grupo G após as duas primeiras rodadas, com 4 pontos, conquistados graças a um valioso empate de 1 a 1 com a Bélgica na estreia e, em seguida, à primeira vitória de sua história sobre a Nova Zelândia por 3 a 1.

A seleção dos Faraós está à frente do Irã e da Bélgica, que têm dois pontos cada, enquanto a Nova Zelândia ocupa a última posição com apenas um ponto.

A seleção egípcia busca, no mínimo, um empate no confronto contra a Irã, na manhã do próximo sábado, para garantir a classificação, mas precisará vencer se quiser manter a liderança.

No entanto, a classificação pode ser decidida pelos resultados dos outros jogos.

A chave está nas mãos da Alemanha

A seleção egípcia pode garantir sua classificação para a segunda fase do torneio entre as oito melhores equipes que ficarem em terceiro lugar.

Além da classificação dos dois primeiros colocados de cada grupo, o novo formato da Copa do Mundo oferece a oportunidade de classificação para oito seleções que ficarem em terceiro lugar.

Confira os critérios de classificação para os melhores terceiros dos grupos

A seleção egípcia soma, até o momento, 4 pontos e, portanto, já tem vantagem sobre três seleções: a Coreia do Sul, terceira colocada do Grupo A (3 pontos), a Escócia, terceira colocada do Grupo C (3 pontos), ambas já tendo encerrado suas partidas na fase de grupos, além do terceiro colocado do Grupo 9 (Senegal ou Iraque), já que o máximo de pontos que essa seleção pode alcançar também é de 3.

Para garantir sua classificação entre os melhores terceiros, a seleção egípcia precisa superar, no mínimo, quatro seleções que ocupam essa posição.

E as partidas da terceira rodada do Grupo 5, marcadas para esta noite de quinta-feira, podem trazer uma surpresa agradável para os Faraós.

Caso a seleção da Alemanha (líder com 6 pontos) vença o Equador (terceiro colocado com 1 ponto) ou mesmo empate com ele, a seleção latino-americana não alcançará a marca de 4 pontos, que a seleção egípcia já possui, garantindo assim a classificação do representante árabe para a segunda fase.

A seleção egípcia tem uma segunda chance: caso a seleção da Costa do Marfim (segunda colocada, com 3 pontos) também consiga evitar a derrota contra Curaçao (última colocada, com 1 ponto), ela não alcançará a marca de quatro pontos, o que significa a classificação dos jogadores do técnico Hossam Hassan.