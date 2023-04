O time titular do Palmeiras contra o Bolívar pela Libertadores 2023

Palmeiras terá um time repleto de reservas para a estreia na Libertadores

De olho no jogo de volta da final do Campeonato Paulista, contra o Água Santa, no domingo, o Palmeiras terá um time recheado de jogadores reservas na partida de estreia na Copa Libertadores, nesta quarta (5), contra o Bolívar, em La Paz.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira optou por relacionar um elenco praticamente reserva. Até mesmo Gabriel Menino, antes especulado como titular, inicia o duelo no banco.

Contratado recentemente junto ao Red Bull Bragantino, Artur começa o jogo entre os onze titulares. Os lesionados Bruno Tabata, Atuesta e Piquerez, e o suspenso Murilo já eram desfalques certos para a estreia.

O Palmeiras entra em campo com a seguinte escalação: Marcelo Lomba, Gustavo Garcia, Luan, Naves e Vanderlan; Fabinho, Jailson e Artur; Breno Lopes, José Lopez e Mayke.