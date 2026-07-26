Como assistir Remo x Vitória online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Remo x Vitória terá transmissão ao vivo pelo Brasileirão. Veja abaixo os canais de TV e opções de streaming disponíveis para acompanhar o jogo.

Notícias e prováveis escalações

O técnico Leo Conde comanda o Remo para este confronto. Não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões no elenco, e a escalação provável ainda não foi divulgada. As atualizações serão incluídas conforme o clube liberar as informações oficiais antes do apito inicial.

No Vitória, Jair Ventura também não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão até o momento. Nenhuma escalação provável foi disponibilizada. As informações serão atualizadas à medida que a comissão técnica divulgar os dados da delegação.

Retrospecto recente

O Remo vem de três vitórias, uma derrota e nenhum empate nos últimos cinco jogos em todas as competições. A derrota mais recente foi por 3 a 0 para o Corinthians no Brasileirão, resultado que interrompeu uma sequência positiva que incluía triunfos sobre São Paulo por 1 a 0 e sobre a Chapecoense por 3 a 2. O time de Leo Conde marcou oito gols e sofreu sete nesse período.

O Vitória tem desempenho sólido nas últimas semanas: três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate sem gols com o Botafogo pelo Brasileirão, mas antes disso a equipe havia vencido o Vasco por 1 a 0 e o Fortaleza duas vezes pela Copa do Nordeste. A única derrota nessa sequência foi por 3 a 1 para o Santos. O Vitória balançou as redes seis vezes e sofreu quatro gols no período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em janeiro de 2026 pelo Brasileirão, com o Vitória vencendo por 2 a 0 como mandante. Antes disso, os times se encontraram na Série C em abril de 2022, quando o Remo levou a melhor por 2 a 1 em casa. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Vitória tem duas vitórias contra uma do Remo, com dois empates completando o histórico recente.

Classificação

No Brasileirão, o Remo ocupa a 19ª posição, enquanto o Vitória está em 11º lugar na tabela.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.