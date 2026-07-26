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Brasileirão
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Remo x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Remo x Vitória
Remo
Vitória
Brasileirão

Saiba onde vai passar o jogo entre Remo e Vitória, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

Como assistir Remo x Vitória online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Remo x Vitória terá transmissão ao vivo pelo Brasileirão. Veja abaixo os canais de TV e opções de streaming disponíveis para acompanhar o jogo.

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Remo x Vitória

Remo crest
Remo
REM
Formação
Vitória crest
Vitória
VIT
Vitória crest
Vitória
VIT

Técnico

  • L. Conde

O técnico Leo Conde comanda o Remo para este confronto. Não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões no elenco, e a escalação provável ainda não foi divulgada. As atualizações serão incluídas conforme o clube liberar as informações oficiais antes do apito inicial.

No Vitória, Jair Ventura também não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão até o momento. Nenhuma escalação provável foi disponibilizada. As informações serão atualizadas à medida que a comissão técnica divulgar os dados da delegação.

Retrospecto recente

REM

REM - Sequência

BAH
V2-1
CHA
V2-3
APR
D1-2
SAP
V1-0
COR
D3-0
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
VIT

VIT - Sequência

SAN
D3-1
FOR
V1-2
FOR
V2-1
VAS
V1-0
BOT
E0-0
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Remo vem de três vitórias, uma derrota e nenhum empate nos últimos cinco jogos em todas as competições. A derrota mais recente foi por 3 a 0 para o Corinthians no Brasileirão, resultado que interrompeu uma sequência positiva que incluía triunfos sobre São Paulo por 1 a 0 e sobre a Chapecoense por 3 a 2. O time de Leo Conde marcou oito gols e sofreu sete nesse período.

O Vitória tem desempenho sólido nas últimas semanas: três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate sem gols com o Botafogo pelo Brasileirão, mas antes disso a equipe havia vencido o Vasco por 1 a 0 e o Fortaleza duas vezes pela Copa do Nordeste. A única derrota nessa sequência foi por 3 a 1 para o Santos. O Vitória balançou as redes seis vezes e sofreu quatro gols no período.

Últimos confrontos diretos

REM

Outros

VIT

2

Vitórias

2

Empates

1

5

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em janeiro de 2026 pelo Brasileirão, com o Vitória vencendo por 2 a 0 como mandante. Antes disso, os times se encontraram na Série C em abril de 2022, quando o Remo levou a melhor por 2 a 1 em casa. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Vitória tem duas vitórias contra uma do Remo, com dois empates completando o histórico recente.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
1913513314+1944
V
V
V
E
E
2
FlamengoFlamengoFLA
1811433516+1937
V
V
D
E
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2011362819+936
V
V
V
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
199552924+532
E
E
D
V
E
5
BragantinoBragantinoBGT
199372620+630
E
V
V
V
D
6
BahiaBahiaBAH
198652824+430
E
V
V
D
E
7
CorinthiansCorinthiansCOR
197662119+227
V
V
V
D
V
8
CruzeiroCruzeiroCRU
197662629-327
V
E
V
E
V
9
BotafogoBotafogoBOT
197573332+126
E
V
D
E
V
10
CoritibaCoritibaCOR
197572527-226
D
D
V
V
E
11
VitóriaVitóriaVIT
197572225-326
E
V
D
V
D
12
São PauloSão PauloSAP
197482422+225
D
D
E
D
D
13
Atlético-MGAtlético-MGCAM
197482324-125
E
V
D
V
E
14
SantosSantosSAN
205782933-422
E
D
V
D
D
15
InternacionalInternacionalINT
205692226-421
D
D
D
D
V
16
GrêmioGrêmioGRE
195682125-421
D
D
V
E
D
17
VascoVascoVAS
205692331-821
E
D
D
D
D
18
MirassolMirassolMIR
195592126-520
E
V
D
V
D
19
RemoRemoREM
194692132-1118
D
V
D
V
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2017121941-2210
E
D
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Remo ocupa a 19ª posição, enquanto o Vitória está em 11º lugar na tabela.

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