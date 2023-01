Derby County x West Ham ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da FA CUP

As equipes disputam, nesta segunda-feira (30), a quarta rodada da Copa da Inglaterra; veja como acompanhar na TV e na internet

Pela quarta fase da FA Cup, o Derby County recebe o West Ham, nesta segunda-feira (30), às 16h45 (de Brasília), no Pride Park Stadium.. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O Derby County, que disputa a terceira divisão inglesa, busca surpreender o adversário da elite inglesa. Nas fases anteriores, os Rams eliminaram Barnsley, Newport County e Torquay United nas fases anteriores.

Já o West Ham, de Lucas Paquetá e cia, está em busca de retomar uma boa sequência, principalmente depois que voltaram a vencer na Premier League. Brentford, Blackburn Rovers foi a vítima na rodada anterior, mas deu trabalho aos Hammers.

Prováveis escalações

Escalação provável do Derby County: Wildsmith; Smith, Davies, Forsyth, Roberts; Hourihane, Bird; Mendez-Laing, Knight, Dobbin; McGoldrick.

Escalação provável do West Ham: Fabianski; Zouma, Ogbonna, Aguerd; Coufal, Paqueta, Rice, Palmieri; Bowen, Benrahma; Michail Antonio.

Desfalques

Derby County

Sem desfalques confirmados.

West Ham

Danny Ings e Gianluca Scamacca não estão disponíveis para o jogo contra o Derby County.

Quando é?