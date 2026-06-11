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Como assistir Coreia do Sul x República Tcheca online - Canais de TV e transmissões ao vivo









No Brasil, a partida entre Coreia do Sul e República Tcheca será transmitida pela Caze TV. Acesse o canal para assistir ao vivo e não perder nenhum lance do duelo de abertura do Grupo A.





Notícias e prováveis escalações





A Coreia do Sul é comandada por Hong Myung-bo e não tem lesionados nem suspensos confirmados para a estreia. O técnico não divulgou o provável time titular, mas a delegação chega ao México com o grupo completo e bem preparado. Atualizações sobre a escalação serão acrescentadas conforme se aproxima o apito inicial.

A República Tcheca, orientada por Miroslav Koubek, também não registra desfalques por lesão ou suspensão até o momento. Nenhum escalação provável foi divulgada oficialmente. Informações adicionais sobre o time serão incluídas à medida que estiverem disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Coreia do Sul registra três vitórias, duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre El Salvador em amistoso no dia 4 de junho. Antes disso, os sul-coreanos golearam Trinidad e Tobago por 5 a 0, mas sofreram reveses para Áustria (0-1) e Costa do Marfim (0-4) em março. No total, a equipe marcou oito gols e sofreu cinco nesse período.

A República Tcheca vem em sequência de cinco vitórias consecutivas. O triunfo mais recente foi por 3 a 1 sobre a Guatemala em amistoso no dia 5 de junho. Os tchecos também venceram Kosovo (2-1), empataram com Dinamarca (2-2) e Irlanda (2-2) nas repescagens europeias — resultados que contaram como vitórias no critério de avanço — e aplicaram 6 a 0 em Gibraltar. A equipe balançou as redes 15 vezes e sofreu apenas quatro gols nos cinco confrontos.





Últimos confrontos diretos

CDS Outros CZE 1 0 Empate 1 Tchéquia 1 - 2 República da Coreia

Tchéquia 5 - 0 República da Coreia 2 Gols feitos 6 Jogos com mais de 2.5 gols 2/2 Ambos os times marcam 1/2

O histórico de confrontos diretos entre as duas seleções é bastante escasso. O duelo mais recente aconteceu em 5 de junho de 2016, em amistoso, com a República Tcheca como mandante e vitória da Coreia do Sul por 2 a 1. Antes disso, o único outro registro é de 15 de agosto de 2001, também em amistoso, quando os tchecos venceram por 5 a 0 jogando em casa. Nos dois jogos do levantamento, a República Tcheca soma uma vitória e a Coreia do Sul também uma, com placar agregado de 6 a 3 para os anfitriões ao longo dos dois confrontos.





Classificação

No Grupo A da Copa do Mundo 2026, a República Tcheca ocupa a primeira posição, enquanto a Coreia do Sul aparece na quarta colocação antes do início das partidas.









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