Mal o Real Madrid conseguiu respirar após reforçar sua linha defensiva, o fantasma das lesões voltou a bater às portas de Valdebebas. Ibrahima Konaté, contratado pelo clube neste verão para fortalecer o miolo de zaga, retornou da concentração da seleção francesa com uma entorse leve no joelho direito, tornando-se a mais recente vítima da série de lesões que assombra os zagueiros da equipe nos últimos anos.

E embora a lesão de Konaté não pareça grave no momento, o timing dela gera preocupação dentro do Real Madrid, sobretudo porque o clube o contratou justamente para resolver uma crise defensiva crônica agravada pelas lesões.

O Real Madrid já vinha sofrendo com ausências relevantes no miolo de zaga: David Alaba deixou o clube após um longo calvário com lesões, enquanto Éder Militão não conseguiu iniciar a temporada normalmente, e Antonio Rüdiger precisou de um manejo cuidadoso de sua condição física.

Por isso, o clube recorreu nas duas últimas janelas de transferências ao reforço dessa posição com as contratações de Dean Huijsen e Konaté, além da promoção do jovem Raúl Asencio e do uso ocasional de Aurélien Tchouaméni no miolo de zaga.









Mas a maldição do miolo de zaga não parou. Das oito lesões que atingiram o Real Madrid desde o início da temporada sob o comando de José Mourinho, quatro delas ocorreram na posição de zagueiro central, sendo duas de Asencio, uma de Huijsen e outra de Konaté.

Os números revelam a dimensão do problema que o Real Madrid enfrentou ao longo das três últimas temporadas. Os sete zagueiros que passaram pelo elenco da equipe nesse período sofreram 35 lesões, que causaram 1.701 dias de ausência.

Chama a atenção que a crise tenha se mantido no início da temporada atual, depois de três zagueiros já terem sofrido problemas físicos: Asencio, Huijsen e Konaté, de acordo com o jornal espanhol "Marca".

Militão e Alaba: a face mais difícil da crise

Éder Militão segue sendo o caso mais preocupante. O zagueiro brasileiro sofreu 8 lesões, que o afastaram dos gramados por 700 dias, e disputou apenas 52 partidas das 179 possíveis ao longo das três últimas temporadas.

Militão iniciou a temporada atual em fase de recuperação de uma longa lesão sofrida em abril passado, depois de se esperar que ele liderasse o setor defensivo após as saídas de Sergio Ramos e Raphaël Varane.

Já David Alaba, por sua vez, sofreu 8 lesões e 607 dias de ausência, e disputou apenas 47 partidas das 179 possíveis no mesmo período, antes de deixar o clube.

Rüdiger e Huijsen: a lista aumenta

Antonio Rüdiger carregou o peso das longas ausências de seus companheiros, mas também sofreu com as lesões, tendo enfrentado 5 lesões e ficado 195 dias afastado, com participação em 129 partidas das 179 possíveis ao longo das três últimas temporadas.

Já Huijsen, em sua primeira temporada com o Real Madrid, teve cinco problemas físicos e ficou 69 dias fora, enquanto disputou 40 das 56 partidas na temporada passada.

Asencio também sofreu com as lesões: teve três problemas físicos na temporada passada, pelos quais ficou 31 dias afastado, antes de iniciar a temporada atual com duas lesões que o afastaram dos gramados por 44 dias.

Nacho e Vallejo: vítimas anteriores

A lista de zagueiros que sofreram com lesões inclui também Nacho e Vallejo, apesar de terem deixado o Real Madrid. Em sua última temporada com o clube, Nacho teve duas lesões e ficou 23 dias fora, enquanto Vallejo sofreu quatro lesões na temporada 2024-2025, pelas quais ficou 76 dias afastado.

Assim, o Real Madrid se vê diante de uma crise recorrente na posição de zagueiro central, onde Konaté chegou à equipe em busca de estabilidade, mas rapidamente se viu na lista de lesionados, renovando os temores de que continue a maldição do miolo de zaga que tanto custou ao clube ao longo dos últimos anos.







