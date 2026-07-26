O avançado egípcio Hamza Abdelkarim, de 18 anos, entra numa fase decisiva do seu percurso no Barcelona, uma vez que o seu futuro depende de vários negócios de transferências conduzidos pelo diretor desportivo Deco, apesar de ter sacrificado as suas férias numa tentativa de convencer o treinador Hansi Flick das suas capacidades.

O jornal catalão "Sport" noticiou que as próximas semanas serão determinantes na definição do destino do jogador, sobretudo com a equipa a preparar-se para viajar, amanhã, segunda-feira, para a região de East Midlands, a fim de participar no seu estágio de pré-temporada no centro St George's Park, no Reino Unido, onde passará uma semana inteira a preparar-se para a época de 2026/2027.

Sacrifício em nome da oportunidade

Abdelkarim, que participou pela seleção do Egito no último Campeonato do Mundo nos Estados Unidos, no México e no Canadá, encurtou as suas férias de verão para se juntar antecipadamente aos treinos de Flick há duas semanas, num passo que reflete a sua séria vontade de garantir um lugar no projeto do treinador alemão.

O avançado egípcio começou o jogo de treino contra o CE Europa envergando a camisola número 9 e apresentou um bom desempenho durante os 45 minutos que passou em campo, apesar de não ter marcado qualquer golo.

Um talento promissor com números animadores

Abdelkarim goza de grande apreço nos corredores do "Camp Nou", graças ao seu estilo ofensivo particular e à sua capacidade de jogar de costas para a baliza, além de ser um avançado ao estilo clássico.

Em apenas dois meses com a equipa de juniores do Barcelona na época passada, marcou 6 golos em 10 jogos, o que o habilitou a receber a primeira convocatória para a seleção principal, tendo jogado 57 minutos em 4 partidas no Mundial.

O plano da direção e vários cenários

O jornal esclareceu que o plano da direção desportiva passa por manter o avançado muito próximo da equipa principal, treinando com regularidade sob a orientação de Flick, jogando como avançado suplente sempre que necessário e integrando a equipa B durante os períodos da época em que o tempo de jogo diminuir.

Também não se exclui a sua saída por empréstimo, para ganhar experiência numa liga de nível superior ao da segunda divisão espanhola.

Os negócios de Deco definem o destino

Contudo, o futuro de Abdelkarim depende em grande medida das movimentações de Deco no mercado de transferências, já que o diretor desportivo continua à procura de assegurar um substituto para Robert Lewandowski, sendo o argentino Julián Álvarez o alvo prioritário, apesar da insistência do Atlético de Madrid em não vender a sua estrela, o que levou a equipa técnica a procurar outras alternativas.

Além disso, o futuro de Ferran Torres, campeão europeu com a Espanha, continua incerto, uma vez que o seu contrato termina a 30 de junho de 2027 e desperta o interesse de vários clubes, com destaque para o Paris Saint-Germain, orientado por Luis Enrique, o que poderá abrir caminho a uma maior oportunidade para Abdelkarim caso o jogador espanhol saia.