26 seleções garantiram sua classificação para as oitavas de final... e 10 equipes foram oficialmente eliminadas

Com o término das partidas da penúltima rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, 26 seleções garantiram oficialmente sua classificação para as oitavas de final, enquanto 10 seleções foram eliminadas da competição após uma terceira rodada decisiva, marcada por resultados emocionantes e mudanças no equilíbrio dos grupos.
As três seleções anfitriãs (México, Estados Unidos e Canadá) garantiram suas vagas na próxima fase, ao lado de grandes seleções como Alemanha, Argentina, França, Noruega e Colômbia, enquanto algumas chaves ainda aguardam a conclusão de suas partidas para definir as vagas restantes.
Seleções classificadas para as oitavas de final:
Grupo 1: México, África do Sul
Grupo 2: Suíça, Canadá e Bósnia e Herzegovina
Grupo 3: Brasil e Marrocos
Grupo 4: Estados Unidos, Austrália, Paraguai
Grupo 5: Alemanha, Costa do Marfim e Equador
Grupo 6: Holanda, Japão e Suécia
Grupo 7: Egito
Grupo 8: Espanha e Cabo Verde
Grupo 9: França e Noruega
Grupo 10: Argentina
Grupo 11: Colômbia e Portugal
Grupo 12: Inglaterra e Gana
Seleções eliminadas do torneio:
Grupo 1: República Tcheca
Grupo 2: Catar
Grupo 3: Haiti
Grupo 4: Turquia
Grupo 5: Curaçao
Grupo 6: Tunísia
Oitavo grupo: Uruguai, Arábia Saudita
Grupo 9: Iraque
Grupo 10: Jordânia
Grupo 12: Panamá