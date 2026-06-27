26 seleções garantiram sua classificação para as oitavas de final... e 10 equipes foram oficialmente eliminadas

Com o término das partidas da penúltima rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, 26 seleções garantiram oficialmente sua classificação para as oitavas de final, enquanto 10 seleções foram eliminadas da competição após uma terceira rodada decisiva, marcada por resultados emocionantes e mudanças no equilíbrio dos grupos.

As três seleções anfitriãs (México, Estados Unidos e Canadá) garantiram suas vagas na próxima fase, ao lado de grandes seleções como Alemanha, Argentina, França, Noruega e Colômbia, enquanto algumas chaves ainda aguardam a conclusão de suas partidas para definir as vagas restantes.

Seleções classificadas para as oitavas de final:

Grupo 1: México, África do Sul

Grupo 2: Suíça, Canadá e Bósnia e Herzegovina

Grupo 3: Brasil e Marrocos

Grupo 4: Estados Unidos, Austrália, Paraguai

Grupo 5: Alemanha, Costa do Marfim e Equador

Grupo 6: Holanda, Japão e Suécia

Grupo 7: Egito

Grupo 8: Espanha e Cabo Verde

Grupo 9: França e Noruega

Grupo 10: Argentina

Grupo 11: Colômbia e Portugal

Grupo 12: Inglaterra e Gana

Seleções eliminadas do torneio:

Grupo 1: República Tcheca

Grupo 2: Catar

Grupo 3: Haiti

Grupo 4: Turquia

Grupo 5: Curaçao

Grupo 6: Tunísia

Oitavo grupo: Uruguai, Arábia Saudita

Grupo 9: Iraque

Grupo 10: Jordânia

Grupo 12: Panamá