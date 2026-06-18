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Yosua Arya

Traduzido por

Zagueiro do Tottenham é comparado a Cristiano Ronaldo e é cotado para se transferir para o Bayern de Munique

C. Ronaldo
L. Vuskovic
Tottenham
Premier League
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Bayern de Munique
Bundesliga

O jovem talento do Tottenham, Luka Vuskovic, viu sua reputação subir significativamente após uma excelente passagem por empréstimo no Hamburgo. O jovem zagueiro agora é visto como um candidato a chegar ao mais alto nível do futebol, com um ex-técnico da Bundesliga fazendo uma ousada comparação com um dos maiores jogadores de todos os tempos, Cristiano Ronaldo.

  • O Bayern é apontado como futuro destino de uma promessa do Tottenham

    Vuskovic retornará oficialmente ao Tottenham no dia 1º de julho, após uma passagem bem-sucedida por empréstimo pelo Hamburgo. O jogador de 19 anos continua sob contrato com o Spurs até 2030, mas seu desempenho na Alemanha tem atraído um interesse crescente de toda a Europa. O ex-técnico do Union Berlin, Nenad Bjelica, acredita que o zagueiro croata tem talento para chegar ao mais alto nível do futebol. Ele destacou o Bayern como um clube capaz de se tornar o futuro destino de Vuskovic, enquanto continuam as especulações sobre o próximo passo do jovem jogador.

    • Publicidade
  • Luka Vuskovic HSVgetty

    Bjelica elogia a mentalidade e o potencial de Vuskovic

    Em entrevista ao Sport Bild, Bjelica demonstrou confiança de que Vuskovic chegará ao topo do futebol europeu. Ele também destacou as qualidades que já se destacavam desde os primeiros passos de Vuskovic no futebol croata.

    “Tenho certeza de que um dia ele jogará por um dos melhores clubes do mundo. É claro que ele também tem potencial para jogar pelo FC Bayern”, disse Bjelica. “O que o torna ainda mais especial é que Luka já demonstrava uma determinação e um foco excepcionais aos 16 anos, quando estreou na primeira divisão da Croácia.”

  • A comparação com Ronaldo

    Embora Vuskovic atue no centro da defesa, Bjelica acredita que o jovem possui a mesma estrutura psicológica e a mesma dedicação profissional que marcaram a carreira lendária de Ronaldo.

    “Sua ousadia, sua tranquilidade com a bola e sua tenacidade nas disputas me fascinam”, acrescentou Bjelica. “Ele tem o que também levou Cristiano Ronaldo ao topo: viver para o futebol 24 horas por dia.”

  • LUKA VUSKOVIC HAMBURG Getty Images

    A Copa do Mundo oferece mais uma chance de causar boa impressão

    Vuskovic está atualmente com a seleção da Croácia na Copa do Mundo, onde tem mais uma oportunidade de consolidar sua crescente reputação no cenário internacional. Enquanto isso, o Tottenham enfrenta uma decisão importante em relação a um de seus jovens jogadores mais promissores. Com o interesse crescente em toda a Europa e na Premier League, a próxima janela de transferências pode ser crucial para determinar o próximo passo em sua carreira.