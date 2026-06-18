Zagueiro do Tottenham é comparado a Cristiano Ronaldo e é cotado para se transferir para o Bayern de Munique

Em entrevista ao Sport Bild, Bjelica demonstrou confiança de que Vuskovic chegará ao topo do futebol europeu. Ele também destacou as qualidades que já se destacavam desde os primeiros passos de Vuskovic no futebol croata.

“Tenho certeza de que um dia ele jogará por um dos melhores clubes do mundo. É claro que ele também tem potencial para jogar pelo FC Bayern”, disse Bjelica. “O que o torna ainda mais especial é que Luka já demonstrava uma determinação e um foco excepcionais aos 16 anos, quando estreou na primeira divisão da Croácia.”