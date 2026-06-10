Yan Diomande, Gilberto Mora e 10 possíveis revelações da Copa do Mundo de 2026

Para alguns, porém, esta Copa do Mundo pode muito bem ser o momento que impulsionará suas carreiras às alturas. A história do torneio está repleta de jogadores que chegaram sem grande alarde fora do país que representavam, mas partiram como nomes conhecidos por todos após brilharem no maior palco de todos.

De Salvatore Schillachi a James Rodríguez, ver um jogador se tornar famoso diante do mundo inteiro pode ser uma emoção verdadeira — mas também extremamente difícil de prever. Quem, por exemplo, poderia ter previsto que Sofyan Amrabat seria um dos destaques de 2022?

De qualquer forma, não seria a época de pré-visão da Copa do Mundo se nós, da GOAL, não tentássemos pelo menos selecionar alguns jogadores menos conhecidos com os quais os torcedores podem estar prestes a se familiarizar muito mais enquanto acompanham os eventos que se desenrolam na América do Norte. Aqui estão 10 que achamos que você deveria conhecer: