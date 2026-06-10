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World Cup breakout GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Yan Diomande, Gilberto Mora e 10 possíveis revelações da Copa do Mundo de 2026

Análises
Copa do Mundo
Y. Diomande
G. Mora
A. Nusa
K. Alajbegovic
P. Sulc
N. Sadiki
I. Maza
B. Gannon-Doak
J. Manzambi
N. Irankunda
Noruega
Escócia
Austrália
Suíça
México
Cote D'Ivoire
Bósnia e Herzegovina
RD Congo
Tchéquia
Argélia
Especiais e Opinião

Está tão perto que quase dá para tocar. Após anos de expectativa, a Copa do Mundo de 2026 terá início em pouco mais de 24 horas, quando o México, um dos países anfitriões, enfrentará a África do Sul, numa repetição da partida de abertura de 2010. Nas próximas cinco semanas e meia, recordes serão quebrados e legados reescritos, enquanto vários grandes nomes do futebol moderno disputam o troféu mais reconhecido de todos os esportes.

Para alguns, porém, esta Copa do Mundo pode muito bem ser o momento que impulsionará suas carreiras às alturas. A história do torneio está repleta de jogadores que chegaram sem grande alarde fora do país que representavam, mas partiram como nomes conhecidos por todos após brilharem no maior palco de todos.

De Salvatore Schillachi a James Rodríguez, ver um jogador se tornar famoso diante do mundo inteiro pode ser uma emoção verdadeira — mas também extremamente difícil de prever. Quem, por exemplo, poderia ter previsto que Sofyan Amrabat seria um dos destaques de 2022?

De qualquer forma, não seria a época de pré-visão da Copa do Mundo se nós, da GOAL, não tentássemos pelo menos selecionar alguns jogadores menos conhecidos com os quais os torcedores podem estar prestes a se familiarizar muito mais enquanto acompanham os eventos que se desenrolam na América do Norte. Aqui estão 10 que achamos que você deveria conhecer:

  • Ibrahim Maza Algeria 2026Getty Images

    Ibrahim Maza (Argélia)

    De volta à Copa do Mundo pela primeira vez desde 2014, a Argélia chega com um elenco repleto de talentos ofensivos, desde o veterano ícone Riyad Mahrez até o artilheiro das eliminatórias africanas, Mohamed Amoura, além de estrelas consagradas como Amine Gouri e Houssem Aouar.

    Entrar na escalação dos Fennecs como um jovem atacante não é, portanto, tarefa fácil. Ibrahim Maza, no entanto, está dando o seu melhor.

    O jogador de 20 anos vem de uma impressionante temporada de estreia na Bundesliga com o Bayer Leverkusen, após ter chegado do Hertha Berlin, da segunda divisão, no verão passado. Maza conquistou seu lugar no time titular ao longo da temporada, contribuindo com cinco gols e seis assistências para a causa do Bayer.

    Apelidado de “Mazadona” durante a infância, o estilo ágil e a visão de passe de Maza renderam comparações com Florian Wirtz, enquanto times como Manchester City, Arsenal e Atlético de Madrid teriam demonstrado interesse em fazer uma oferta neste verão.

    Maza, por sua vez, está focado exclusivamente na Copa do Mundo e não lhe falta confiança, já tendo declarado que a Argélia “vai derrotar Lionel Messi” quando enfrentar a Argentina na estreia do Grupo J.

    • Publicidade
  • Australia v Cameroon - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    Nestory Irankunda (Austrália)

    Ao contrário de 2022, quando surpreendentemente chegaram às oitavas de final com um elenco repleto de jogadores experientes, a Austrália conta desta vez com alguns jovens jogadores realmente promissores em suas fileiras.

    O atacante Mohamed Toure passou a segunda metade da temporada marcando gols pelo Norwich City na Championship, enquanto as atuações do jovem zagueiro Lucas Herrington pelo Colorado Rapids na MLS parecem garantir a ele uma vaga no time titular dos Socceroos e uma possível transferência para a Europa.

    Mas o jogador com as qualidades que mais chamam a atenção é, sem dúvida, Nestory Irankunda. O atacante chamou a atenção pela primeira vez aos 16 anos pelo Adelaide United na A-League, e seu excelente histórico de gols acabou convencendo o Bayern de Munique a levá-lo para a Baviera em 2024.

    Irankunda nunca teve a oportunidade de jogar na equipe principal na Alemanha, mas o jogador de 20 anos fez um bom trabalho ao reiniciar sua carreira durante sua temporada de estreia no Watford. Possuidor de um chute de esquerda fulminante que, entre outras coisas, o torna mortal em jogadas ensaiadas, além de uma autoconfiança aparentemente ilimitada, Irankunda se destaca como o fator X da Austrália na América do Norte.

  • Kerim AlajbegovicGetty

    Kerim Alajbegovic (Bósnia e Herzegovina)

    Nem todos os adolescentes convocados para esta Copa do Mundo terão a chance de ser titulares, mas Kerim Alajbegovic não deixa à Bósnia e Herzegovina outra opção a não ser confiar nele, agora que a seleção volta ao torneio pela primeira vez desde 2014.

    Alajbegovic desempenhou um papel fundamental nas duas vitórias da Bósnia nas repescagens contra o País de Gales e a Itália em março e, apesar de ter entrado como reserva naquela ocasião, agora parece destinado a conquistar uma vaga na escalação de Sergej Barbarez para a partida de estreia contra o co-anfitrião Canadá na sexta-feira.

    Um ala ágil, ambidestro e com faro de gol, Alajbegovic marcou 13 gols pelo Red Bull Salzburg na última temporada, o que convenceu o Bayer Leverkusen a ativar a cláusula de recompra que havia inserido no contrato do jogador de 18 anos com o time austríaco.

    Isso não significa, porém, que Alajbegovic irá jogar na BayArena na próxima temporada, já que outros times provavelmente demonstrarão interesse se ele conseguir continuar sua rápida ascensão no maior palco de todos.

  • Pavel Sulc Czechia 2026Getty Images

    Pavel Sulc (República Tcheca)

    Para os fãs do futebol francês, Pavel Sulc é um jogador que eles passaram a conhecer bem nos últimos 12 meses. Mas para aqueles que não acompanham os meandros da Ligue 1 semana a semana, a Copa do Mundo pode ser o primeiro contato com uma das novas estrelas do futebol tcheco.

    Após duas temporadas consecutivas com 20 gols marcados pelo meio-campo do Viktoria Plzen, Sulc se transferiu para o Lyon em agosto e teve mais uma excelente campanha, marcando 14 gols e dando sete assistências em todas as competições.

    Mais à vontade jogando como camisa 10, Sulc atuou tanto pelas pontas quanto no ataque e está começando a chamar a atenção dos clubes da Premier League. A República Tcheca nem sempre é um time imperdível quando se classifica para torneios, mas o jogador de 25 anos deve garantir que a equipe tenha bastante poder ofensivo no terço final do campo.

  • Noah Sadiki DR Congo 2026Getty Images

    Noah Sadiki (República Democrática do Congo)

    O sétimo lugar do Sunderland na Premier League e a consequente classificação para a Liga Europa representaram uma conquista notável para um clube recém-promovido, embora houvesse o reconhecimento de que o sucesso se deveu principalmente à grande quantidade de novas contratações em Wearside, e não aos jogadores que haviam terminado em quarto lugar na Championship doze meses antes.

    Granit Xhaka, Nordi Mukiele, Robin Roefs e Brian Brobbey receberam a maior parte dos elogios entre os novos rostos por parte daqueles que assistiam de longe. Mas, para muitos torcedores do Sunderland, Noah Sadiki foi a contratação que provou ser um dos maiores fator de diferença.

    Contratado do Union Saint-Gilloise, campeão belga, Sadiki chegou ao Stadium of Light sendo comparado a N'Golo Kante graças à sua natureza incansável e ao uso inteligente da bola, e ele certamente fez jus a essa expectativa. Notícias de interesse de times da Liga dos Campeões têm surgido esporadicamente, mas mais clubes podem prestar atenção se Sadiki conseguir traduzir seu desempenho no clube para a arena internacional com a RD Congo.

    Disputando sua primeira Copa do Mundo desde que competiu como Zaire em 1974, a RD Congo precisará da energia de Sadiki no meio-campo se quiser causar uma ou duas surpresas na América do Norte. E em um torneio que deve ser de ritmo lento, o jogador de 21 anos pode se destacar como um verdadeiro talento capaz de mudar o jogo.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    Yan Diomande (Costa do Marfim)

    Se um jogador tem quase certeza de que será transferido por pelo menos € 100 milhões (£ 86 milhões/$ 115 milhões) nas próximas semanas, será que ele já não “deslanchou”?...

    Essa seria uma pergunta justa a se fazer sobre a inclusão de Yan Diomande nesta lista, mas, considerando que o ponta disputou menos de 60 partidas profissionais em sua carreira até agora, há uma boa chance de que a Copa do Mundo seja a primeira oportunidade para a maioria dos torcedores conhecer um dos jovens jogadores mais comentados do futebol mundial.

    Diomande foi eleito o Novato do Ano da Bundesliga depois de marcar 12 gols e dar oito assistências durante uma emocionante temporada de estreia pelo RB Leipzig. Contratado do Leganés após passar parte de sua formação nos Estados Unidos, Diomande surgiu do nada para se tornar um jogador muito cobiçado, com Liverpool e Paris Saint-Germain atualmente na frente da fila para garantir a contratação do jogador de 19 anos.

    Capaz de atuar em qualquer uma das laterais, Diomande provavelmente começará pela esquerda pela Costa do Marfim neste verão, com Amad Diallo na lateral oposta. E se Diomande já for mainstream demais para o seu gosto, então o jogador que poderia se encaixar com ele saindo do banco, Bazoumana Touré (20), é outro a ser observado neste verão após sua própria campanha forte na Alemanha com o Hoffenheim.

  • Gilberto Mora Mexico 2026Getty Images

    Gilberto Mora (México)

    Apesar de ser o jogador mais jovem de todo o torneio, Gilberto Mora está tendo que arcar com um fardo incrivelmente pesado após ter sido apontado como o futuro rosto da seleção mexicana. O El Tri se prepara para um período de transição após co-sediar o torneio, e espera-se muito de Mora, tanto para brilhar neste verão quanto para liderar o time nos próximos anos.

    Ainda com apenas 17 anos, o meio-campista de Tijuana está na escalação de Javi Aguirre há quase um ano, embora tenha ficado quatro meses fora no início de 2026 devido a uma lesão que parecia poder colocar em risco a participação de Mora na Copa do Mundo. Ele, no entanto, provou estar em forma e está pronto para ser uma das principais forças criativas de Javi Aguirre atrás do atacante Raúl Jiménez.

    A maioria dos maiores clubes da Europa vem acompanhando o progresso de Mora há algum tempo, e uma Copa do Mundo que vai dar o que falar só vai intensificar a disputa para contratá-lo, que está absolutamente a caminho.

  • Antonio Nusa Norway 2026Getty Images

    Antonio Nusa (Noruega)

    Quando a Noruega entrar em campo em uma Copa do Mundo pela primeira vez em 28 anos, praticamente todos os olhos estarão voltados para Erling Haaland em seu primeiro grande torneio. Parte da atenção pode ser reservada para Martin Odegaard, capitão do Arsenal campeão, e a presença imponente de Alexander Sorloth faz com que seja difícil não notá-lo, mesmo ao lado de Haaland.

    Mas quem ignorar Antonio Nusa o faz por sua própria conta e risco. Apelidado de “o Neymar norueguês” quando estreou no time principal do Stabaek aos 16 anos, Nusa cumpriu essa promessa no clube da infância e, posteriormente, no Club Brugge e no RB Leipzig.

    O jogador de 21 anos passou as duas últimas temporadas na Alemanha, onde sua habilidade de passar pelos zagueiros e cortar para dentro com o pé direito vindo da lateral esquerda o destacam como um dos alas mais perigosos da Bundesliga.

    Em nível internacional, ele marcou um gol espetacular em sua estreia pela Noruega em setembro de 2024 e, desde então, não parou mais, com 24 partidas pela seleção, oito gols e nove assistências. Nusa terá a tarefa de dar assistências para Haaland neste verão, mas não se surpreenda se ele também soltar alguns chutes imparáveis por conta própria.

  • Ben Gannon-Doak Scotland 2026Getty Images

    Ben Gannon-Doak (Escócia)

    Em um universo paralelo, Ben Gannon-Doak já seria um nome conhecido entre os torcedores da Premier League e estaria sendo cotado para, finalmente, assumir o lugar de Mohamed Salah de forma definitiva após a saída do “Rei Egípcio” de Anfield. Mas as coisas não têm corrido como Gannon-Doak esperava até agora, em sua curta carreira.

    Formado nas categorias de base do Celtic, Gannon-Doak chamou a atenção imediatamente após se mudar para o sul da fronteira para se juntar ao Liverpool, ganhando comparações com Wayne Rooney por seu estilo físico de drible enquanto fazia algumas aparições como reserva sob o comando de Jurgen Klopp. No entanto, uma lesão no menisco sofrida em dezembro de 2023 foi seguida por problemas nos tendões, que arruinaram suas duas últimas temporadas.

    Ainda assim, o Bournemouth se convenceu a desembolsar 25 milhões de libras (33,5 milhões de dólares) para contratar Gannon-Doak no verão passado, e se suas atuações nas 14 partidas pela seleção da Escócia servirem de referência, os Cherries têm mais um talento especial em suas mãos.

    Gannon-Doak, que só completará 21 anos em novembro, é um pouco retrô, dada sua disposição para passar pelos laterais e lançar cruzamentos precisos na área. Se conseguir se manter em campo, ele poderá proporcionar a magia de que a equipe de Steve Clarke precisa para finalmente garantir sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez.

  • manzambiGetty Images

    Johan Manzambi (Suíça)

    Quem acompanhou a campanha do Freiburg até a final da Liga Europa certamente conhece o trabalho de Johan Manzambi, após o papel de destaque que desempenhou na conquista da primeira final continental do clube alemão. Dotado de uma resistência incrível e da habilidade de dar passes precisos quando tem a posse de bola, jogadores com o perfil de Manzambi não aparecem todos os dias — e os maiores clubes da Europa sabem disso.

    Uma corrida acirrada pode começar se Manzambi der continuidade à sua temporada de destaque no clube com uma Copa do Mundo memorável vestindo a camisa da Suíça. O jogador de 20 anos é o complemento ideal no meio-campo para Granit Xhaka, já que Manzambi é capaz de fazer as corridas do astro do Sunderland e recuperar a bola, permitindo que Xhaka dite o ritmo do jogo a partir do centro do campo.

    Manzambi também pode contribuir no terço final do campo, como comprovam seus sete gols e seis assistências pelo Freiburg na última temporada, além dos três gols marcados em suas primeiras 12 partidas pela Suíça. Um verdadeiro jogador versátil, ele pode ser fundamental para que a equipe de Murat Yakin chegue longe neste verão.