O zagueiro central, emprestado pelo Tottenham Hotspur ao HSV, voltou a demonstrar sua capacidade de marcar gols na vitória por 2 a 1 da seleção croata no amistoso contra a Colômbia, que contou com a presença do craque Luis Díaz, do Bayern de Munique. Aos 6 minutos, ele empatou o jogo para sua equipe com um chute de longa distância.
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"Vuskovic não é normal": o jogador em ascensão do HSV surpreende até mesmo o colombiano de Luis Díaz
Após a partida, Vuskovic não só foi eleito o “Melhor Jogador da Partida”, como também a imprensa croata ficou totalmente entusiasmada. “Vuskovic não é normal”, escreveu o Slobodna Dalmacija, entre outros. O Sportske Novosti foi ainda mais longe nos elogios: “Agora, pelo menos, todos os céticos viram que ele está bem perto da seleção para a Copa do Mundo.”
Pois Vuskovic, em sua segunda partida como titular pela Croácia, brilhou mais uma vez como zagueiro central contra a 14ª colocada no ranking mundial, depois que o técnico da seleção, Zlatko Dalic, o colocou no centro da sua linha de três zagueiros. Um esquema que ele conhece muito bem por jogar no HSV no dia a dia do campeonato.
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Vuskovic entra para os livros de história da Croácia
Além de grandes atuações na defesa, Vuskovic faz com que seus adversários temam sobretudo sua habilidade no jogo aéreo, que também contribuiu de forma decisiva para seus cinco gols na Bundesliga. Contra a Colômbia, porém, ele se armou de coragem a cerca de 25 metros, antes que a bola acabasse no fundo da rede após um desvio.
“Foi realmente sorte. Tentei chutar de longe com o pé esquerdo, a bola entrou e ajudou a equipe a vencer, e isso é o mais importante. É uma sensação incrível marcar pela seleção. Gosto de jogar ao lado de jogadores assim e treinar com eles todos os dias”, disse Vuskovic após a partida, lembrando-se do ex-atacante da seleção Ivan Klasnic: “Gostaria de dedicar este gol a ele, pois, infelizmente, ele está no hospital há algum tempo. Não é um momento fácil para ele.” O ex-jogador do Werder Bremen já passou por três transplantes de rim e atuava, mais recentemente, como assistente técnico no clube amador Croatia Hamburg.
Vuskovic, por sua vez, entrou para os livros de história da Croácia como o segundo mais jovem artilheiro em partida internacional; apenas Luka Ivanusec era mais jovem do que o atual jogador de 19 anos em 2017. Sua ascensão nesta temporada, é claro, também não passa despercebida pelos gigantes europeus.
Caro demais para o Bayern? Vuskovic já estaria em negociações com o Barça
Vários grandes clubes estariam de olho em Vuskovic, que, na verdade, ainda tem contrato com o Tottenham Hotspur até 2030. No entanto, parece que ele já superou o nível dos Spurs. Segundo informações, o FC Barcelona já estaria em negociações com o jovem jogador, que é assessorado por Pini Zahavi e mantém um bom relacionamento com o presidente Joan Laporta, além de ter contato com o técnico Hansi Flick.
Também o Real Madrid, o Liverpool e o Chelsea estariam interessados. O Bayern de Munique e o BVB também estariam acompanhando de perto a situação de Vuskovic, mas provavelmente ficariam em desvantagem financeira, assim como o Barça. Pelo menos, o clube alemão recordista dificilmente desembolsaria mais de 60 milhões de euros, valor que atualmente é considerado o mínimo para uma transferência. Ainda mais porque a dupla de zagueiros centrais, Dayot Upamecano e Jonathan Tah, está inabalável no momento.
“Não podemos contratar todos os bons jogadores que o público acha que precisam necessariamente ir para o Bayern de Munique”, disse recentemente o diretor esportivo Max Eberl, referindo-se também ao poderoso conselho fiscal liderado pelo presidente honorário Uli Hoeneß e pelo ex-presidente Karl-Heinz Rummenigge: “Porque então, em algum momento, o outro lado vai dizer: ‘Max, nós não somos máquinas de imprimir dinheiro. Não podemos inflar o elenco dessa forma.’ (...)”
Luka Vuskovic: Seus dados de desempenho no HSV
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