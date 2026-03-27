"Vuskovic não é normal": o jogador em ascensão do HSV surpreende até mesmo o colombiano de Luis Díaz

Além de grandes atuações na defesa, Vuskovic faz com que seus adversários temam sobretudo sua habilidade no jogo aéreo, que também contribuiu de forma decisiva para seus cinco gols na Bundesliga. Contra a Colômbia, porém, ele se armou de coragem a cerca de 25 metros, antes que a bola acabasse no fundo da rede após um desvio.

“Foi realmente sorte. Tentei chutar de longe com o pé esquerdo, a bola entrou e ajudou a equipe a vencer, e isso é o mais importante. É uma sensação incrível marcar pela seleção. Gosto de jogar ao lado de jogadores assim e treinar com eles todos os dias”, disse Vuskovic após a partida, lembrando-se do ex-atacante da seleção Ivan Klasnic: “Gostaria de dedicar este gol a ele, pois, infelizmente, ele está no hospital há algum tempo. Não é um momento fácil para ele.” O ex-jogador do Werder Bremen já passou por três transplantes de rim e atuava, mais recentemente, como assistente técnico no clube amador Croatia Hamburg.

Vuskovic, por sua vez, entrou para os livros de história da Croácia como o segundo mais jovem artilheiro em partida internacional; apenas Luka Ivanusec era mais jovem do que o atual jogador de 19 anos em 2017. Sua ascensão nesta temporada, é claro, também não passa despercebida pelos gigantes europeus.