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Vinicius Junior Gabriel MagalhãesGetty Images/GOAL
Joaquim Lira Viana

Vinícius Júnior e Gabriel Magalhães aparecem em levantamento de jogadores mais eficientes em suas posições

Vinicius Junior
Gabriel

Estudo do Sofascore analisa desempenho estatístico nas principais ligas do mundo e destaca dupla de brasileiros entre os atletas mais eficientes por posição

Um levantamento recente divulgado pela plataforma de estatísticas esportivas Sofascore apontou quais são os jogadores mais eficientes em cada posição nas cinco principais ligas do futebol europeu. Entre os nomes destacados no estudo aparecem dois brasileiros que atuam na Europa: o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, e o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal.

A análise leva em conta uma série de métricas avançadas registradas ao longo da temporada, combinando números ofensivos, defensivos e participação geral no jogo. Entre os critérios avaliados estão estatísticas como gols, assistências, finalizações, desarmes, interceptações, duelos vencidos e participação na construção das jogadas, além da tradicional nota média atribuída pelo algoritmo da plataforma. Esses dados são coletados partida a partida e transformados em indicadores que ajudam a medir a eficiência de cada atleta dentro de sua função em campo.

Veja, abaixo, a lista dos jogadores mais eficientes em cada posição nas cinco grandes ligas europeias.

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  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    Gabriel Magalhães se destaca entre zagueiros

    Na estatística de zagueiros-esquerdos, Gabriel Magalhães se destaca com 7,37 pontos do Sofascore, a melhor média entre defensores da Premier League nesta posição.

    Titular do Arsenal, o zagueiro brasileiro tem sido peça fundamental no sistema defensivo da equipe inglesa, acumulando boas avaliações em critérios como cortes, interceptações, disputas aéreas e eficiência nos duelos individuais. Além disso, Gabriel Magalhães também tem números excelentes para um zagueiro em participações diretas em gols, com quatro gols e três assistências na temporada 2025/26.

    Além de Magalhães, eleito o zagueiro mais eficiente do Campeonato Inglês, Dean Huijsen, do Real Madrid, foi eleito o mais eficiente da La Liga, com 7,24 pontos; já Alessandro Bastoni, da Inter de Milão, foi o destaque da Série A italiana, com 7,35 pontos; Malang Sarr, do Lens, foi o zagueiro mais eficiente da Ligue 1, com 7,23 pontos; e Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund, foi o premiado da Bundesliga, com 7,70 pontos.



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  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Vinícius Júnior: melhor de La Liga na ponta-esquerda

    Na estatística dos ponta-esquerdas, Vinícius Júnior se destaca em La Liga com 7,39 pontos Sofascore. O brasileiro tem 11 gols e cinco assistências nesta temporada do Campeonato Espanhol, sendo o segundo maior goleador do Real Madrid na temporada, atrás de Kylian Mbappé.

    Além de Vinícius, o levantamento conta com Kenan Yildiz, da Juventus, como o destaque da Série A, com 7,39 pontos; Jack Grealish, do Everton, foi eleito o mais eficiente da Premier League, com 7,23 pontos; na Ligue 1, Bradley Barcola, do PSG, teve 7,34; e, por fim, Yan Diomandé, destaque do Red Bull Leipzig, foi o jogador mais eficiente da Bundesliga e também entre todas as cinco ligas, com 7,73 pontos Sofascore.


  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Os jogadores mais eficientes de cada liga

    Apesar de Vinícius Júnior e Gabriel Magalhães aparecerem como alguns dos melhores jogadores em suas respectivas posições, eles não foram listados como os mais eficientes, em geral, em suas ligas.

    Em La Liga, o jogador com a melhor nota, entre todas as posições, foi Lamine Yamal, do Barcelona, com uma nota Sofascore de 7,88. Já na Série A, Manuel Locatelli, meio-campista da Juventus, possui a melhor nota, com 7,65. Na Premier League, Bruno Fernandes, do Manchester United, é o mais eficiente, com 7,55. Na Ligue 1, Vitinha, do Paris Saint-Germain, teve a nota mais alta com 7,69 pontos. E, por fim, com a nota mais alta em todos os jogadores da Europa, Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, com média de 7,92 pontos Sofascore.