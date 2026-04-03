Vinícius Júnior e Gabriel Magalhães aparecem em levantamento de jogadores mais eficientes em suas posições

Um levantamento recente divulgado pela plataforma de estatísticas esportivas Sofascore apontou quais são os jogadores mais eficientes em cada posição nas cinco principais ligas do futebol europeu. Entre os nomes destacados no estudo aparecem dois brasileiros que atuam na Europa: o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, e o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal.

A análise leva em conta uma série de métricas avançadas registradas ao longo da temporada, combinando números ofensivos, defensivos e participação geral no jogo. Entre os critérios avaliados estão estatísticas como gols, assistências, finalizações, desarmes, interceptações, duelos vencidos e participação na construção das jogadas, além da tradicional nota média atribuída pelo algoritmo da plataforma. Esses dados são coletados partida a partida e transformados em indicadores que ajudam a medir a eficiência de cada atleta dentro de sua função em campo.

Veja, abaixo, a lista dos jogadores mais eficientes em cada posição nas cinco grandes ligas europeias.