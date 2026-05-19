Fonseca já havia se pronunciado sobre o rompimento em 15 de maio. Em sua própria declaração aos seguidores, a influenciadora falou sobre viver com autenticidade e manter sua identidade enquanto lidava com um relacionamento de grande visibilidade.

Ela escreveu: “Sempre me permitirei viver. Viver de verdade, sem medo, sem cálculos e sem deixar de ser quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei totalmente, como faço com tudo o que me proponho a fazer na vida. Afinal, sempre fui muito intensa, sempre muito focada em nossos sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e queria me permitir vivenciar isso sem criar barreiras, preservando o respeito que sempre tive em qualquer relacionamento.”



