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Vinicius Júnior confirma separação da namorada Virginia Fonseca; estrela do Real Madrid divulga comunicado emocionado
Vinicius fala sobre o fim do relacionamento
Vinicius se pronuncia pela primeira vez após o rompimento com Fonseca. O atacante brasileiro confirmou o fim do relacionamento de um ano após dias de especulações e o anúncio feito anteriormente por Fonseca. O jogador de 25 anos compartilhou uma mensagem no Instagram acompanhada de uma foto do casal de mãos dadas. Na publicação, o astro do Real Madrid reconheceu o fim do relacionamento amoroso e expressou gratidão pelo tempo que passaram juntos.
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Vinicius publica uma homenagem emocionante nas redes sociais
Vinicius aproveitou a publicação no Instagram para agradecer a Fonseca pelo tempo que passaram juntos e refletir sobre as experiências que compartilharam durante o relacionamento. Ele escreveu: "Obrigado por tudo! Cada momento e cada lição aprendida ao seu lado foram inesquecíveis! Desejo-lhe tudo de bom e muito sucesso na vida! Espero que você seja muito feliz. Sempre serei grato por você ter dedicado uma parte da sua vida a mim. Cuide-se muito bem!"
Fonseca já havia anunciado a separação
Fonseca já havia se pronunciado sobre o rompimento em 15 de maio. Em sua própria declaração aos seguidores, a influenciadora falou sobre viver com autenticidade e manter sua identidade enquanto lidava com um relacionamento de grande visibilidade.
Ela escreveu: “Sempre me permitirei viver. Viver de verdade, sem medo, sem cálculos e sem deixar de ser quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei totalmente, como faço com tudo o que me proponho a fazer na vida. Afinal, sempre fui muito intensa, sempre muito focada em nossos sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e queria me permitir vivenciar isso sem criar barreiras, preservando o respeito que sempre tive em qualquer relacionamento.”
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O Focus volta a se dedicar às atividades do futebol
Agora que a situação foi esclarecida publicamente, espera-se que Vinicius volte a dedicar toda a sua atenção às suas responsabilidades em campo. Como o Real Madrid ainda tem uma partida a disputar na La Liga, espera-se que ele entre em campo quando o Los Blancos enfrentar o Athletic Club, no dia 23 de maio. Depois disso, ele voltará sua atenção para a Seleção Brasileira de Futebol, com vistas à Copa do Mundo de 2026, onde a Seleção está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.