Vinícius Jr., comemoração polêmica contra o Manchester City: "Chorem, chorem!"

O Manchester City e o Real Madrid já se tornaram rivais de primeira linha, graças aos inúmeros e memoráveis confrontos que as duas equipes travaram na Liga dos Campeões, e a edição 2025/2026 da competição não fica atrás.

Após o 3 a 0 na partida de ida das oitavas de final conquistado pelos Merengues em casa, no Santiago Bernabéu (hat-trick de Valverde), os Citizens buscavam a virada no Etihad Stadium, em uma partida de volta que, no entanto, já havia sido decidida por Vinícius Jr.

Aos 22 minutos da partida, de fato, o brasileiro se tornou o protagonista absoluto da partida com a jogada que resultou no pênalti e na expulsão de Bernardo Silva, com o gol da marca do pênalti (ele havia errado na partida de ida) e com uma comemoração polêmica que ficará para a história.