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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Vinícius Jr., comemoração polêmica contra o Manchester City: "Chorem, chorem!"

Gol e comemoração polêmica no início de jogo muito contestado entre Real Madrid e Manchester City pela Liga dos Campeões

O Manchester City e o Real Madrid já se tornaram rivais de primeira linha, graças aos inúmeros e memoráveis confrontos que as duas equipes travaram na Liga dos Campeões, e a edição 2025/2026 da competição não fica atrás. 

Após o 3 a 0 na partida de ida das oitavas de final conquistado pelos Merengues em casa, no Santiago Bernabéu (hat-trick de Valverde), os Citizens buscavam a virada no Etihad Stadium, em uma partida de volta que, no entanto, já havia sido decidida por Vinícius Jr. 

Aos 22 minutos da partida, de fato, o brasileiro se tornou o protagonista absoluto da partida com a jogada que resultou no pênalti e na expulsão de Bernardo Silva, com o gol da marca do pênalti (ele havia errado na partida de ida) e com uma comemoração polêmica que ficará para a história.

  • A AÇÃO DO GOL

    Aos 22 minutos do primeiro tempo da partida no Etihad, Vinicius partiu em profundidade, numa situação duvidosa de impedimento inicial, e, ao entrar na área, cortou para o pé direito e chutou com efeito no segundo poste, acertando em cheio. A bola quica nas costas de Donnarumma e permanece em jogo, com Brahim Diaz recuperando a bola perdida e cruzando para o segundo poste, onde o próprio Vinicius volta a ser protagonista com um chute de primeira que se dirige para o primeiro poste. Lá, porém, está Bernardo Silva, que, com as mãos atrás das costas, se arrisca a esticar o cotovelo para salvar o resultado.  

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  • A POLÊMICA E O RIGOR

    Imediatamente, Vinícius protestou com o árbitro, alegando uma mão de Bernardo Silva, o que provocou a reação dos torcedores do Manchester City, que imediatamente o alvo de vaias e insultos. A jogada foi interrompida por um impedimento inicial do brasileiro sinalizado pelo assistente, que, no entanto, não foi confirmado pelo VAR e, consequentemente, o árbitro Vinicius foi chamado para a On Field Review devido à intervenção do capitão do City. Decisão final: pênalti e expulsão, com Vinicius cobrando a penalidade.

  • GOL E COMEMORAÇÃO POLÊMICA

    Desta vez, Vinícius não se deixa hipnotizar por Donnarumma e coloca o Real Madrid na frente, com o placar agregado passando momentaneamente para 4 a 0, mas é a comemoração do brasileiro que dá o que falar: logo após marcar, Vinícius leva o dedo à boca, silenciando todo o Etihad Stadium. Em seguida, ele se dirige para a bandeira lateral, permanecendo encostado nela como se quisesse atrair para si os olhares de todo o estádio. E, por fim, leva os punhos cerrados à altura dos olhos, imitando o gesto de “chorem, chorem!”. Uma comemoração que já está dando o que falar na internet.

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