VÍDEO: Ryan Reynolds encontra-se com Behdad Eghbali, coproprietário do Chelsea, enquanto o Wrexham recebe a mensagem “faça as pazes com a Prem”

A equipe de Liam Rosenior se viu em uma verdadeira batalha contra seu adversário da divisão inferior. O Wrexham chegou a abrir duas vezes o placar com Sam Smith e Callum Doyle, forçando os visitantes a confiar em sua qualidade individual superior para evitar uma derrota monumental. Foi preciso um gol no final de Josh Acheampong para forçar o jogo a ir para a prorrogação, onde Alejandro Garnacho e Joao Pedro finalmente decidiram a partida contra um time da casa cansado e com dez jogadores, após o cartão vermelho de George Dobson.

Apesar do resultado, Reynolds estava radiante de orgulho pelo desempenho de seu time. Refletindo sobre a ascensão meteórica do clube desde a aquisição de alto nível, o astro de Hollywood compartilhou suas emoções nas redes sociais. Reynolds postou no X: “Há três anos, nesta semana, empatamos com o Maidenhead United. Hoje levamos o Chelsea à prorrogação. Estou incrivelmente orgulhoso do desempenho do Wrexham hoje.”

O técnico do Chelsea, Rosenior, foi rápido em reconhecer a dificuldade da tarefa que sua equipe enfrentou no norte do País de Gales. O treinador admitiu que seu time precisava encontrar um ritmo mais alto para superar a atmosfera intensa e a coragem tática dos anfitriões. Ele elogiou o time da Championship, observando que a magia da competição estava viva e bem no Racecourse Ground durante a batalha de 120 minutos.

Rosenior afirmou: “Essa é a razão pela qual a FA Cup é o que é. Acho que eles foram magníficos. Magníficos em sua energia, na coragem com que pressionaram e na forma como jogaram. Então, tivemos que estar em um nível muito alto. Fomos pressionados o tempo todo por uma equipe muito boa. Você também tem que mostrar personalidade.”