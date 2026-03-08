Traduzido por
VÍDEO: Ryan Reynolds encontra-se com Behdad Eghbali, coproprietário do Chelsea, enquanto o Wrexham recebe a mensagem “faça as pazes com a Prem”
O presidente do Chelsea apoia o Wrexham para a primeira divisão
Em um vídeo compartilhado pelo The Sunapós o apito final, Eghbali lançou um desafio sucinto de seis palavras ao astro de Deadpool, que ressaltou o respeito que o Wrexham conquistou em toda a pirâmide do futebol. Quando os dois apertaram as mãos, o coproprietário do Chelsea simplesmente disse: “Compense isso na Prem.” Foi um reconhecimento de quão longe o clube chegou sob a gestão de Reynolds e Rob Mac, levando o gigante do oeste de Londres ao limite absoluto diante de uma torcida barulhenta.
O Blues sobrevive ao susto clássico da copa
A equipe de Liam Rosenior se viu em uma verdadeira batalha contra seu adversário da divisão inferior. O Wrexham chegou a abrir duas vezes o placar com Sam Smith e Callum Doyle, forçando os visitantes a confiar em sua qualidade individual superior para evitar uma derrota monumental. Foi preciso um gol no final de Josh Acheampong para forçar o jogo a ir para a prorrogação, onde Alejandro Garnacho e Joao Pedro finalmente decidiram a partida contra um time da casa cansado e com dez jogadores, após o cartão vermelho de George Dobson.
Apesar do resultado, Reynolds estava radiante de orgulho pelo desempenho de seu time. Refletindo sobre a ascensão meteórica do clube desde a aquisição de alto nível, o astro de Hollywood compartilhou suas emoções nas redes sociais. Reynolds postou no X: “Há três anos, nesta semana, empatamos com o Maidenhead United. Hoje levamos o Chelsea à prorrogação. Estou incrivelmente orgulhoso do desempenho do Wrexham hoje.”
O técnico do Chelsea, Rosenior, foi rápido em reconhecer a dificuldade da tarefa que sua equipe enfrentou no norte do País de Gales. O treinador admitiu que seu time precisava encontrar um ritmo mais alto para superar a atmosfera intensa e a coragem tática dos anfitriões. Ele elogiou o time da Championship, observando que a magia da competição estava viva e bem no Racecourse Ground durante a batalha de 120 minutos.
Rosenior afirmou: “Essa é a razão pela qual a FA Cup é o que é. Acho que eles foram magníficos. Magníficos em sua energia, na coragem com que pressionaram e na forma como jogaram. Então, tivemos que estar em um nível muito alto. Fomos pressionados o tempo todo por uma equipe muito boa. Você também tem que mostrar personalidade.”
Mudanças nas regras aumentam as esperanças de promoção dos Red Dragons
O caminho do Wrexham para a terra prometida poderá tornar-se ainda mais acessível num futuro próximo, devido a mudanças estruturais significativas na Liga Inglesa de Futebol. Em uma decisão que irá agradar à diretoria do clube, os clubes da EFL concordaram oficialmente em expandir o formato dos playoffs para incluir seis equipes a partir da temporada 2026-27. Isso significa que equipes que terminarem em oitavo lugar terão uma chance em Wembley, proporcionando uma grande segurança para clubes com ambições na Premier League.
Por enquanto, porém, os Red Dragons continuam focados na campanha atual e em seu objetivo imediato de promoção automática ou terminar entre os seis primeiros. Enquanto o Chelsea avança para as quartas de final da FA Cup e para as competições europeias, o Wrexham retorna à ação na liga com sua reputação reforçada. Eles enfrentam o Hull City, quinto colocado, na terça-feira.