Vídeo: Presente surpreendente relacionado ao Senegal faz Hakimi dar muita risada

Ashraf Hakimi se envolveu em um incidente polêmico durante a final da Copa Africana de Nações de 2025, ao tentar pegar a toalha do goleiro senegalês Édouard Mendy no decorrer da partida.
O goleiro senegalês Yevan Diouf disse, após a partida, que foi obrigado a lutar por vários minutos para proteger a toalha de seu companheiro Édouard Mendy, depois que os catadores de bolas e jogadores marroquinos tentaram se apoderar dela na final da Copa Africana das Nações.
Diouf acrescentou em declarações publicadas pelo jornal Le Parisien: “Percebemos na partida anterior que eles estavam tentando roubar as toalhas do goleiro da Nigéria. Por quê? Não sabemos”.
Ele continuou: “Eles fizeram isso conosco durante o tempo regulamentar, por meio de Achraf Hakimi, e acabaram conseguindo pegar a toalha. Depois, na prorrogação, quando começou a chover forte, Mori Diao (o terceiro goleiro) foi colocar as toalhas perto de Mendy, mas eles pegaram as toalhas de novo”.
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