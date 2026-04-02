Vídeo: Presente surpreendente relacionado ao Senegal faz Hakimi dar muita risada

O marroquino Achraf Hakimi, estrela do Paris Saint-Germain, recebeu um presente inesperado durante sua participação no programa The Bridge.

Hakimi participou de um dos episódios do programa, ao lado de Kylian Mbappé e Aurélien Tchouaméni, da dupla do Real Madrid.

Chouamé entregou um presente a Hakimi, em comemoração à conquista do título da Copa Africana das Nações pelo Marrocos, contra o Senegal, por decisão da CAF.

Hakimi explodiu de riso ao tirar o presente da caixa, que era uma “toalha”.