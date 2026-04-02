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Morocco v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

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Vídeo: Presente surpreendente relacionado ao Senegal faz Hakimi dar muita risada

Senegal x Marrocos
Senegal
Marrocos
Africa Cup of Nations
A. Hakimi
PSG
Senegal
Marrocos

Choumani oferece um presente inesperado a Hakimi

O marroquino Achraf Hakimi, estrela do Paris Saint-Germain, recebeu um presente inesperado durante sua participação no programa The Bridge.

Hakimi participou de um dos episódios do programa, ao lado de Kylian Mbappé e Aurélien Tchouaméni, da dupla do Real Madrid.

Chouamé entregou um presente a Hakimi, em comemoração à conquista do título da Copa Africana das Nações pelo Marrocos, contra o Senegal, por decisão da CAF.

Hakimi explodiu de riso ao tirar o presente da caixa, que era uma “toalha”.

  • A história da toalha e a final da Copa Africana das Nações

    Ashraf Hakimi se envolveu em um incidente polêmico durante a final da Copa Africana de Nações de 2025, ao tentar pegar a toalha do goleiro senegalês Édouard Mendy no decorrer da partida.

    O goleiro senegalês Yevan Diouf disse, após a partida, que foi obrigado a lutar por vários minutos para proteger a toalha de seu companheiro Édouard Mendy, depois que os catadores de bolas e jogadores marroquinos tentaram se apoderar dela na final da Copa Africana das Nações.

    Diouf acrescentou em declarações publicadas pelo jornal Le Parisien: “Percebemos na partida anterior que eles estavam tentando roubar as toalhas do goleiro da Nigéria. Por quê? Não sabemos”.

    Ele continuou: “Eles fizeram isso conosco durante o tempo regulamentar, por meio de Achraf Hakimi, e acabaram conseguindo pegar a toalha. Depois, na prorrogação, quando começou a chover forte, Mori Diao (o terceiro goleiro) foi colocar as toalhas perto de Mendy, mas eles pegaram as toalhas de novo”.

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