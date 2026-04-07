Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Vídeo: O Bayern brinca com os nervos do Real Madrid no Bernabéu

Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Espanha
Alemanha

Surpresa bávara no reduto do Merengue

Em uma noite europeia eletrizante no Santiago Bernabéu, o confronto entre Real Madrid e Bayern de Munique transcorreu em um ritmo frenético e com reviravoltas dramáticas, onde o resultado não refletiu apenas uma disputa tática, mas revelou uma batalha de nervos entre duas equipes com um histórico de peso na Liga dos Campeões.

O Bayern impôs sua autoridade sobre o Real Madrid na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões desta noite, vencendo por 2 a 1. O colombiano Luis Díaz abriu o placar aos 41 minutos, seguido por Harry Kane 20 segundos após o início do segundo tempo, enquanto o Real Madrid voltou ao jogo com um gol marcado por Kylian Mbappé aos 74 minutos.

  • Choque bávaro logo no início... Domínio total

    O Bayern de Munique entrou em campo com evidente confiança e impôs um ritmo ofensivo desde os primeiros minutos, aproveitando a desorganização da defesa do Real Madrid e a ausência do goleiro titular Thibaut Courtois.

    A equipe alemã ameaçou o gol de André Lunin em mais de uma ocasião, com destaque para a chance de Dayot Upamecano, que foi afastada da linha do gol.

    Com a pressão contínua, o primeiro gol saiu aos 41 minutos, marcado por Luis Díaz após um passe inteligente de Serge Gnabry, concretizando a superioridade dos visitantes e encerrando o primeiro tempo com uma vantagem merecida.

  • 20 segundos acabam com o ânimo

    Logo no início do segundo tempo, o Real Madrid sofreu um golpe duríssimo, já que o Bayern precisou de apenas 20 segundos para dobrar o placar: Harry Kane aproveitou um erro grave na construção da jogada para chutar uma bola magnífica que entrou no gol, marcando o segundo gol em meio ao espanto da torcida do Bernabéu.

    Em seguida, o Bayern continuou a ameaçar e quase marcou mais gols com Oliés e Kane, enquanto o Real Madrid parecia incapaz de acompanhar o ritmo alemão, devido ao forte choque.

  • Neuer brilhou... e a esperança voltou

    O Real Madrid tentou voltar gradualmente ao jogo e criou várias chances claras, com destaque para um contra-ataque de Vinícius Júnior, que desperdiçou de forma estranha a oportunidade de diminuir a diferença, além de um chute de Mbappé defendido com maestria por Manuel Neuer.

    O goleiro alemão foi um dos destaques da partida, com defesas decisivas que mantiveram sua equipe na frente, em um momento em que o Real Madrid carecia do toque final, apesar da melhora relativa no desempenho.

    Aos 74 minutos, a partida voltou a esquentar depois que Kylian Mbappé conseguiu marcar o gol de redução da diferença, aproveitando um cruzamento rasteiro preciso de Alexander-Arnold, devolvendo a esperança ao Real Madrid e acirrando os minutos finais.

    O time real esteve perto de empatar em várias jogadas seguintes, mas a pressa e a falta de precisão na finalização impediram isso, enquanto o Bayern manteve a vantagem até o apito final, deixando a porta aberta para todos os cenários na partida de volta em Munique na próxima semana.

