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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport
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Vídeo... Benzema reabre as feridas de Ronaldo com uma nova declaração

C. Ronaldo
K. Benzema
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O artilheiro francês escolhe o melhor jogador

O francês Karim Benzema, atacante do Al-Hilal, reabriu as feridas do lendário português Cristiano Ronaldo, capitão da equipe, com uma nova declaração sobre o melhor atacante da história.

O próprio Cristiano se considera o melhor jogador da história, tanto em nível individual quanto coletivo, conforme reconheceu oficialmente em várias entrevistas.

As declarações de Ronaldo enfrentaram muitas críticas anteriormente, já que a maioria das indicações dos especialistas em futebol favorece seu eterno rival, o astro argentino Lionel Messi.

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Mas, ao mesmo tempo, outros consideram que Ronaldo é o jogador mais decisivo, já que ele é o maior artilheiro da história do futebol e marca gols em jogadas de poucas chances.

  • TOPSHOT-FBL-WC2006-MATCH55-BRA-GHA-GOALAFP

    O melhor da história

    Benzema concedeu uma entrevista ao canal brasileiro “Canal Goat” após o confronto entre Al-Khulud e Al-Hilal, no último sábado, pela Liga Roshen, quando o repórter decidiu mostrar uma foto antiga do astro francês vestindo a camisa do lendário Ronaldo Nazário.

    Ele perguntou-lhe qual era o seu comentário, ao que Benzema respondeu: “Ronaldo foi minha grande inspiração no futebol, ele sempre foi o melhor, acho que não existe outro atacante como ele para mim”.

    E completou: “Eu também sou atacante e, como já disse, não há ninguém como ele. Acho que as pessoas já sabem que ele é o meu jogador favorito e, para mim, continua sendo o melhor.”


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  • A ferida de Ronaldo reabriu

    Embora a declaração de Benzema pareça normal, ela reabriu as feridas de Ronaldo, já que a disputa entre os dois já havia se acirrado na temporada passada.

    Ronaldo já havia afirmado na temporada passada que era o melhor da história, mas Benzema respondeu a essa declaração após a vitória contra o Al-Hilal com o Al-Ittihad (4 a 1).

    Na ocasião, Benzema disse: “Acho que cada um tem o direito de dizer o que quiser... Se ele acha que é o melhor jogador da história, essa é a opinião dele”.

    E acrescentou: “Mas, do meu ponto de vista, há muitos jogadores... Por exemplo, eu prefiro Ronaldo Nazário (lenda da seleção brasileira)... Mas, ao mesmo tempo, Cristiano continua sendo Cristiano”.

    E concluiu: “Não gosto de comparar jogadores, acho que cada jogador tem sua história, e Cristiano também tem a sua carreira”.

    Benzema voltou a publicar sua foto com a camisa do fenômeno Ronaldo em sua conta oficial no Instagram, o que alguns consideraram uma mensagem provocativa para Cristiano.


  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Um hat-trick fantástico

    Além disso, Benzema conseguiu liderar o Al-Hilal, na quinta-feira passada, a uma vitória esmagadora sobre o Al-Khaloud, por 6 a 0, na 29ª rodada do campeonato.

    Benzema marcou um hat-trick espetacular, o segundo dele com o Al-Hilal, elevando sua contagem para 8 gols em 7 partidas com a camisa do “líder da Ásia”.

    Além disso, este é o 20º hat-trick de sua carreira e o sétimo em campos sauditas, sendo 5 pelo Al-Ittihad e dois pelo Al-Hilal.