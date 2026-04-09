Vídeo... Benzema reabre as feridas de Ronaldo com uma nova declaração

O francês Karim Benzema, atacante do Al-Hilal, reabriu as feridas do lendário português Cristiano Ronaldo, capitão da equipe, com uma nova declaração sobre o melhor atacante da história.

O próprio Cristiano se considera o melhor jogador da história, tanto em nível individual quanto coletivo, conforme reconheceu oficialmente em várias entrevistas.

As declarações de Ronaldo enfrentaram muitas críticas anteriormente, já que a maioria das indicações dos especialistas em futebol favorece seu eterno rival, o astro argentino Lionel Messi.

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Mas, ao mesmo tempo, outros consideram que Ronaldo é o jogador mais decisivo, já que ele é o maior artilheiro da história do futebol e marca gols em jogadas de poucas chances.