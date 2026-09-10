Vasco mantém Richarlison como alvo e prepara nova investida após recusa do Tottenham

O Vasco não desistiu de Richarlison e deve apresentar uma nova proposta ao Tottenham para tentar viabilizar a contratação do atacante. A primeira investida, de aproximadamente 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões), sem bonificações, não convenceu o clube inglês, mas a diretoria vascaína avalia que há espaço para avançar nas conversas.
Pedrinho e Admar Lopes continuam em contato com os representantes do Tottenham e trabalham para encontrar um formato que seja considerado satisfatório pelos ingleses. Apesar da dificuldade, o Vasco entende que a negociação em definitivo ainda é possível e mantém o jogador como uma das prioridades para reforçar o elenco.