Vasco mantém Richarlison como alvo e prepara nova investida após recusa do Tottenham

O desejo do jogador é retornar ao Brasil por um período mais curto. A ideia que ganhou força nas conversas é de uma passagem pelo Vasco até o fim de 2026, deixando para depois a definição sobre seu futuro profissional.

Esse cenário representa um obstáculo para a negociação, já que o Vasco busca uma contratação definitiva e teria interesse em estabelecer um vínculo mais longo. A diretoria, portanto, precisa conciliar o projeto esportivo do clube com a preferência do atacante.

Enquanto o Vasco tenta avançar pela contratação, Richarlison voltou a treinar com o elenco principal do Tottenham nesta quinta-feira (10). A decisão surpreendeu diante do desgaste recente entre o jogador e o clube.

O atacante havia buscado a rescisão unilateral do contrato na Justiça após ficar fora da lista do Tottenham para a Premier League e ser direcionado aos treinamentos com os reservas. A possibilidade de deixar a Inglaterra dessa maneira, entretanto, deixou de ser tratada pelo Vasco como o caminho mais provável para concretizar a transferência.