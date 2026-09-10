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Richarlison Tottenham 2025-26Getty
Pedro Augusto Dias

Vasco mantém Richarlison como alvo e prepara nova investida após recusa do Tottenham

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Clube carioca teve primeira oferta de € 10 milhões recusada pelos ingleses, mas pretende melhorar os termos para avançar pela contratação do atacante

O Vasco não desistiu de Richarlison e deve apresentar uma nova proposta ao Tottenham para tentar viabilizar a contratação do atacante. A primeira investida, de aproximadamente 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões), sem bonificações, não convenceu o clube inglês, mas a diretoria vascaína avalia que há espaço para avançar nas conversas.

Pedrinho e Admar Lopes continuam em contato com os representantes do Tottenham e trabalham para encontrar um formato que seja considerado satisfatório pelos ingleses. Apesar da dificuldade, o Vasco entende que a negociação em definitivo ainda é possível e mantém o jogador como uma das prioridades para reforçar o elenco.

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  • RicharlisonGetty

    Vasco trabalha para melhorar proposta

    A recusa do Tottenham não encerrou as tratativas. A avaliação interna no Vasco é de que os londrinos podem aceitar uma oferta superior, especialmente se o novo acordo incluir condições consideradas interessantes para o clube inglês.

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    A diretoria também chegou a trabalhar com um contrato de três anos e meio para Richarlison. O modelo, porém, esbarra em uma questão importante: o atacante não demonstra interesse em permanecer por um período tão longo no futebol brasileiro neste momento.

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  • Richarlison prioriza passagem curta pelo Brasil

    O desejo do jogador é retornar ao Brasil por um período mais curto. A ideia que ganhou força nas conversas é de uma passagem pelo Vasco até o fim de 2026, deixando para depois a definição sobre seu futuro profissional.

    Esse cenário representa um obstáculo para a negociação, já que o Vasco busca uma contratação definitiva e teria interesse em estabelecer um vínculo mais longo. A diretoria, portanto, precisa conciliar o projeto esportivo do clube com a preferência do atacante.

    Enquanto o Vasco tenta avançar pela contratação, Richarlison voltou a treinar com o elenco principal do Tottenham nesta quinta-feira (10). A decisão surpreendeu diante do desgaste recente entre o jogador e o clube.

    O atacante havia buscado a rescisão unilateral do contrato na Justiça após ficar fora da lista do Tottenham para a Premier League e ser direcionado aos treinamentos com os reservas. A possibilidade de deixar a Inglaterra dessa maneira, entretanto, deixou de ser tratada pelo Vasco como o caminho mais provável para concretizar a transferência.

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