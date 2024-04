Vasco faz consultas por meio-campistas de América-MG e Botafogo

Diretoria vascaína está à procura de um volante experiente para o decorrer da temporada

O Vasco está à procura de um volante no mercado da bola. A diretoria fez consulta por Emmanuel Martínez, do América-MG, e Marlon Freitas, do Botafogo, como soube a GOAL. No entanto, ainda não foram formalizadas propostas nos últimos dias.

A 777 Partners, sócia-majoritária do clube, tenta a contratação de um meio-campista nesta janela de transferências do futebol nacional, iniciada na última segunda-feira (1º) e com encerramento previsto para o dia 19 de abril.

Os dois nomes receberam procura recente, e a cúpula deve enviar uma proposta formal nos próximos dias. A ideia é que ao menos um dos dois chegue a São Januário para reforçar o elenco comandado por Ramón Díaz e Emiliano Díaz.

