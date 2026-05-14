Os novos uniformes titular e reserva do Paraguai já foram apresentados antes da Copa do Mundo de 2026, e são uma homenagem profundamente poética à paisagem e às raízes do país. Intitulado “De la Tierra a la Piel” (Da Terra à Pele), o design destaca a conexão entre os jogadores e o solo de sua terra natal.





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