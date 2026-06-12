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Paraguay home kit 2026 PUMA
Renuka Odedra

Traduzido por

Uniformes do Paraguai para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, reserva, datas de lançamento e preços

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Camisas de futebol
Copa do Mundo
Paraguai

Divulgados os uniformes do Paraguai para 2026 — das clássicas listras a um novo padrão camuflado.

Os novos uniformes titular e reserva do Paraguai já foram apresentados antes da Copa do Mundo de 2026, e são uma homenagem profundamente poética à paisagem e às raízes do país. Intitulado “De la Tierra a la Piel” (Da Terra à Pele), o design tem como foco a conexão entre os jogadores e o solo de sua terra natal.


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Loja: Uniformes do Paraguai para a Copa do Mundo da FIFA 2026

  • Paraguay WC 26 home kitPUMA

    Equipamento titular do Paraguai

    As clássicas listras vermelhas e brancas retornam com energia renovada. Com textura e um sutil acabamento desgastado, o design transmite uma sensação de história e autenticidade do uso. Os detalhes azuis na gola e nos punhos remetem à bandeira nacional, equilibrando tradição com um toque contemporâneo.





  • Paraguay WC 26 away kitPUMA

    Uniforme de visitante do Paraguai

    Com um espírito ousado e inovador, o uniforme alternativo apresenta um padrão intenso, semelhante a camuflagem, em tons de preto e azul-petróleo, criando uma sensação de movimento e imprevisibilidade. O design transmite uma imagem tática e moderna, capturando a garra e a adaptabilidade que caracterizam o futebol paraguaio — feito para o inesperado.