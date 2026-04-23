Uniformes da Noruega para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

A Noruega parece pronta para disputar a Copa do Mundo da FIFA 2026 com uma identidade renovada, já que a Nike prepara um novo conjunto de uniformes inspirado na tradição nacional, mas modernizado para uma nova geração.

Com estrelas como Erling Haaland liderando o ataque, espera-se que a identidade visual da seleção escandinava ganhe ainda mais destaque ao retornar ao cenário mundial.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes da Noruega para a Copa do Mundo de 2026, incluindo os designs dos uniformes de casa e fora de casa, detalhes do lançamento e preços.

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