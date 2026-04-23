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Norway 2026 World Cup kitsNike
Angelica Daujotas

Traduzido por

Uniformes da Noruega para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

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O clássico vermelho da Noruega volta com um toque moderno nos uniformes para a Copa do Mundo de 2026

A Noruega parece pronta para disputar a Copa do Mundo da FIFA 2026 com uma identidade renovada, já que a Nike prepara um novo conjunto de uniformes inspirado na tradição nacional, mas modernizado para uma nova geração.

Com estrelas como Erling Haaland liderando o ataque, espera-se que a identidade visual da seleção escandinava ganhe ainda mais destaque ao retornar ao cenário mundial.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes da Noruega para a Copa do Mundo de 2026, incluindo os designs dos uniformes de casa e fora de casa, detalhes do lançamento e preços.

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Loja: Uniformes da Noruega para a Copa do Mundo da FIFA 2026

  • Norway home kitNike

    Equipamento titular da Noruega

    O uniforme titular da Noruega para 2026 segue fielmente a tradição, mantendo o icônico fundo vermelho do país e introduzindo atualizações sutis, mas significativas.

    A camisa apresenta uma base em vermelho intenso, complementada por detalhes em azul-marinho escuro e branco, uma referência direta às cores da bandeira norueguesa. A Nike optou por um design mais clean e refinado desta vez, com foco na tradição em vez de na experimentação.

    Um detalhe importante está no padrão texturizado incorporado ao tecido, inspirado em elementos do design nórdico e na estética tradicional escandinava. Isso confere à camisa um toque de sofisticação, mantendo um visual clássico em campo.

    Espera-se que o emblema e o Swoosh fiquem bem posicionados no peito, com o mínimo de interferência no design geral, reforçando uma identidade atemporal enquanto a Noruega busca se reestabelecer no cenário internacional.

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    Uniforme de visitante da Noruega

    Para o uniforme de visitante, a Nike adota uma abordagem mais ousada, oferecendo um contraste renovado em relação às tradicionais cores do uniforme titular.

    Espera-se que o design apresente uma base em branco puro, realçada por elementos em vermelho e azul marcantes que refletem a bandeira nacional. Essa paleta mais clean permite maior flexibilidade visual, mantendo, ao mesmo tempo, uma forte conexão com a identidade norueguesa.

    Detalhes gráficos sutis — possivelmente influenciados por texturas geladas ou paisagens nórdicas — adicionam profundidade sem sobrecarregar o visual geral.

    O uniforme alternativo alcança um equilíbrio entre inovação e familiaridade, oferecendo à Noruega uma opção versátil para partidas em que as cores do time da casa não são adequadas.