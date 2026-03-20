Uniformes da Inglaterra para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

O uniforme titular da Inglaterra já foi lançado oficialmente e estará disponível para compra a partir de segunda-feira, 23 de março, tanto online quanto nas lojas de todo o país. Os Três Leões estarão, naturalmente, vestidos de branco, com uma gola distinta e um estampado no tecido que se destaca no design do uniforme titular.

O uniforme também foi confeccionado com a tecnologia Aero-FIT, projetada para refrescar os jogadores no calor intenso da América do Norte. O uniforme titular apresenta detalhes sutis, além de toques em “obsidiana” e “vermelho velocidade” ao redor da gola, nas mangas e nas costuras laterais.

A Nike afirma: “O Aero-FIT é o sistema de vestuário de resfriamento mais avançado da Nike, projetado no nível do fio e da costura para criar uma malha altamente texturizada que combina zonas de malha aberta e fechada para movimentar o ar pelo corpo e afastar o tecido da pele. Essa tecnologia oferece mais do que o dobro do fluxo de ar dos tecidos tradicionais — ajudando os atletas a se manterem frescos e concentrados em ambientes mais quentes e exigentes.”

O emblema dos Três Leões fica na lateral, com uma estrela na parte superior. Haverá, é claro, a esperança de que possam adicionar uma segunda estrela ao final do torneio.

Embora ainda não estejam à venda, o uniforme titular de 2024 era originalmente vendido por £ 84,99 nos principais mercados, com tamanhos para jovens e crianças disponíveis por preços mais baixos nas lojas oficiais, além de opções para adicionar letras personalizadas no momento da compra.