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England home kitNike
Harry Sherlock

Traduzido por

Uniformes da Inglaterra para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

A Nike apresentou os uniformes da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026, revelando um visual renovado tanto para as camisas de titular quanto para as de visitante, além do uniforme de goleiro que provavelmente será usado pelo craque do Everton, Jordan Pickford.

A Inglaterra partirá em busca da glória na Copa do Mundo após 60 anos de sofrimento na América do Norte neste verão, e os torcedores dos Três Leões já podem se deliciar com o lançamento dos uniformes para o torneio. A Inglaterra enfrentará Croácia, Gana e Panamá na fase de grupos da competição e vestirá o mais recente lançamento da Nike em sua busca por adicionar uma segunda estrela às camisas.

Ao anunciar o uniforme, a Nike declarou: “Este lançamento resume o poder dos Três Leões e seu simbolismo duradouro de esperança para a nação.” Com a demanda pelo uniforme disparando drasticamente desde a classificação, aqui está o resumo completo dos uniformes de casa e fora de casa da Inglaterra, seus cronogramas de lançamento e quanto custarão.

  • Uniforme titular da Inglaterra

    O uniforme titular da Inglaterra já foi lançado oficialmente e estará disponível para compra a partir de segunda-feira, 23 de março, tanto online quanto nas lojas de todo o país. Os Três Leões estarão, naturalmente, vestidos de branco, com uma gola distinta e um estampado no tecido que se destaca no design do uniforme titular. 

    O uniforme também foi confeccionado com a tecnologia Aero-FIT, projetada para refrescar os jogadores no calor intenso da América do Norte. O uniforme titular apresenta detalhes sutis, além de toques em “obsidiana” e “vermelho velocidade” ao redor da gola, nas mangas e nas costuras laterais. 

    A Nike afirma: “O Aero-FIT é o sistema de vestuário de resfriamento mais avançado da Nike, projetado no nível do fio e da costura para criar uma malha altamente texturizada que combina zonas de malha aberta e fechada para movimentar o ar pelo corpo e afastar o tecido da pele. Essa tecnologia oferece mais do que o dobro do fluxo de ar dos tecidos tradicionais — ajudando os atletas a se manterem frescos e concentrados em ambientes mais quentes e exigentes.”

    O emblema dos Três Leões fica na lateral, com uma estrela na parte superior. Haverá, é claro, a esperança de que possam adicionar uma segunda estrela ao final do torneio. 

    Embora ainda não estejam à venda, o uniforme titular de 2024 era originalmente vendido por £ 84,99 nos principais mercados, com tamanhos para jovens e crianças disponíveis por preços mais baixos nas lojas oficiais, além de opções para adicionar letras personalizadas no momento da compra.

    • Publicidade
  • England away kitNike

    Uniforme de visitante da Inglaterra

    O uniforme de visitante da Inglaterra é bem diferente dos modelos anteriores e traz o emblema no centro da camisa.

    O design do uniforme alternativo apresenta um acabamento em “Speed Red”, com uma estrela dourada logo acima do emblema central. A gola da camisa também traz um novo estilo. 

    A Nike afirma: “O uniforme alternativo marca uma mudança histórica na identidade visual da Inglaterra, combinando uma camisa vermelha com shorts azul-marinho. Essa combinação ousada sinaliza uma Inglaterra voltada para o futuro, disposta a desafiar as convenções enquanto permanece enraizada na tradição. Um emblema da federação posicionado centralmente fica abaixo da estrela dourada metálica, reforçando a presença e o orgulho.”

    Assim como nos lançamentos dos uniformes de visitante de outras seleções, espera-se que os preços reflitam a estrutura da camisa titular assim que os valores oficiais forem confirmados, com os preços de varejo provavelmente definidos de acordo com a região e o revendedor. 

    Todos os itens estarão disponíveis globalmente pelo site Nike.com a partir de segunda-feira, 23 de março. A seleção principal estreia os uniformes em campo na partida contra o Uruguai na sexta-feira, 27 de março.

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