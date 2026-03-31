Uniformes da Holanda para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

Os uniformes da Holanda para a Copa do Mundo de 2026 já chegaram e prestam homenagem ao impacto que o futebol holandês tem no esporte.

A cor laranja em uma Copa do Mundo sempre remete à Holanda, e a Nike lançou novos uniformes para jogos em casa e fora de casa para a seleção. Inspirada na cultura nacional de experimentação e inovação, a coleção reflete a crença holandesa de que o futebol, desde o Futebol Total até as táticas modernas, a influência holandesa remodelou o esporte por meio de ideias, e não de escala.

A linguagem do design celebra a clareza, o equilíbrio e o progresso — representando uma federação definida pela curiosidade, criatividade e visão de futuro.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes da Holanda para a Copa do Mundo de 2026, incluindo detalhes do design, datas de lançamento e preços.

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