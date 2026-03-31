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Netherlands WC 26 kit Nike
Renuka Odedra

Traduzido por

Uniformes da Holanda para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

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Holanda

Divulgados os uniformes da Holanda para 2026 — desde uma nova versão do icônico laranja até um novo e elegante uniforme alternativo.

Os uniformes da Holanda para a Copa do Mundo de 2026 já chegaram e prestam homenagem ao impacto que o futebol holandês tem no esporte. 

Uniformes da Holandajá disponíveisna NikeShop

A cor laranja em uma Copa do Mundo sempre remete à Holanda, e a Nike lançou novos uniformes para jogos em casa e fora de casa para a seleção. Inspirada na cultura nacional de experimentação e inovação, a coleção reflete a crença holandesa de que o futebol, desde o Futebol Total até as táticas modernas, a influência holandesa remodelou o esporte por meio de ideias, e não de escala. 

A linguagem do design celebra a clareza, o equilíbrio e o progresso — representando uma federação definida pela curiosidade, criatividade e visão de futuro. 

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes da Holanda para a Copa do Mundo de 2026, incluindo detalhes do design, datas de lançamento e preços.

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Loja: Uniformes da Holanda para a Copa do Mundo da FIFA 2026

  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Equipamento titular da Holanda

    O uniforme titular da Holanda reinterpreta o icônico Oranje por meio de uma amplificação, em vez de uma reinvenção. Concebido para ser visto à distância, o uniforme apresenta a expressão mais vibrante do laranja holandês até hoje. Um inovador emblema da federação em formato lenticular confere movimento e dimensionalidade, alterando a aparência conforme os jogadores se movimentam em campo. O uniforme titular é inconfundível, cheio de energia e orgulhosamente holandês.

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    Uniforme de visitante da Holanda

    O uniforme de visitante revive o histórico visual totalmente branco da Holanda. Inspirado em gradientes microscópicos, um desvanecimento laranja horizontal atravessa o uniforme, simbolizando experimentação e precisão. O emblema lenticular centralizado e de grandes dimensões reforça a inovação como identidade. Linhas simples e equilíbrio geométrico refletem os princípios do design holandês, ao mesmo tempo em que sinalizam um futuro progressista.

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