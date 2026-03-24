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France 2026 World Cup KitsNike
Angelica Daujotas

Traduzido por

Uniformes da França para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

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A França revelou seus uniformes para a Copa do Mundo de 2026 — e eles estão longe de ser comuns.

Com o torneio chegando à América do Norte, a Nike e a Federação Francesa de Futebol recorreram à história para lançar uma coleção inspirada em um dos símbolos mais icônicos que unem as duas nações: a Estátua da Liberdade. O resultado é uma combinação ousada de tradição e inovação, com a identidade tradicional dos Bleus reinterpretada sob uma perspectiva nova e moderna.

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Desde uma camisa titular azul-marinho refinada com detalhes premium até um visual visitante ousado em verde-menta, diferente de tudo que a França já vestiu antes, esses uniformes já estão gerando muita conversa antes do torneio.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes da França para a Copa do Mundo de 2026, incluindo detalhes do design, datas de lançamento e preços.

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Loja: Uniformes da França para a Copa do Mundo da FIFA 2026

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    Equipamento titular da França

    A França mantém suas raízes para 2026, mas com um toque sofisticado.

    A camisa titular chega em um azul “Game Royal” profundo, realçado por detalhes em cobre metálico no escudo e no swoosh da Nike. A escolha da cor também não é aleatória, com os detalhes em cobre servindo como uma homenagem ao material original da Estátua da Liberdade antes de sua oxidação.

    Em termos de design, a Nike deu um passo à frente. A camisa apresenta um padrão tonal em toda a superfície, incorporando gráficos inspirados na FFF, conferindo-lhe uma sensação mais texturizada e moderna do que os uniformes de torneios anteriores. Uma gola polo moderna, branca na frente e esmaecendo para azul-marinho nas costas, adiciona um toque clássico, complementado por detalhes tricolores sutis.

    É uma evolução elegante do visual tradicional da França, familiar à primeira vista, mas repleta de detalhes quando observada de perto.

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    Uniforme de visitante da França

    Se o uniforme titular opta pela segurança, a camisa de visitante faz exatamente o oposto.

    A França ousou com uma base verde-menta, uma novidade na história do país, combinada com logotipos e detalhes em cobre. A combinação de cores faz referência direta à superfície oxidada da Estátua da Liberdade, ligando-se ao tema mais amplo da história franco-americana.

    Conhecido internamente como o conceito “Liberté”, o uniforme celebra a conexão cultural entre a França e os Estados Unidos, com a própria estátua tendo sido presenteada pela França em 1886.

    Os toques finais incluem detalhes tricolores nos punhos das mangas e um emblema com efeito de cobre, ajudando a equilibrar um design que já é um dos mais distintos de todo o ciclo da Copa do Mundo de 2026.

    Goste ou não, é uma declaração de estilo.

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