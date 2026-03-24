Uniformes da França para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

Com o torneio chegando à América do Norte, a Nike e a Federação Francesa de Futebol recorreram à história para lançar uma coleção inspirada em um dos símbolos mais icônicos que unem as duas nações: a Estátua da Liberdade. O resultado é uma combinação ousada de tradição e inovação, com a identidade tradicional dos Bleus reinterpretada sob uma perspectiva nova e moderna.

Desde uma camisa titular azul-marinho refinada com detalhes premium até um visual visitante ousado em verde-menta, diferente de tudo que a França já vestiu antes, esses uniformes já estão gerando muita conversa antes do torneio.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes da França para a Copa do Mundo de 2026, incluindo detalhes do design, datas de lançamento e preços.

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