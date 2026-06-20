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Um monstro inesperado e a facada do Real Madrid... A muralha da Suécia desmorona diante dos moinhos da Holanda

Especiais e Opinião
Países Baixos x Suécia
Países Baixos
Suécia
Copa do Mundo
C. Gakpo
B. Brobbey
D. Dumfries
Real Madrid
Países Baixos
Suécia
EUA
Espanha

As orientações de Mourinho levarão a estrela em ascensão a um novo patamar

A Holanda enviou uma mensagem forte aos seus adversários na Copa do Mundo de 2026, depois de transformar seu confronto contra a Suécia em um espetáculo ofensivo completo, no qual revelou a diversidade de suas armas e sua capacidade de decidir o jogo em mais de uma frente.

Entre a força física avassaladora de Brian Brobbey, a eficácia ofensiva de Cody Gakpo e a influência decisiva de Denzel Dumfries — que está prestes a vestir a camisa do Real Madrid —, a seleção laranja pareceu apresentar uma versão pronta para disputar as grandes competições.

  • Brian Proby... um monstro no ataque

    O jornal AS comentou sobre o excelente desempenho da seleção holandesa contra a Suécia, destacando o desempenho do lateral-direito Denzel Dumfries, que — segundo várias reportagens — deve se juntar ao Real Madrid assim que a Copa do Mundo terminar, e ressaltou o que o novo técnico do Real Madrid, José Mourinho, espera dele.

    E elogiou o destaque da partida, Brian Probi, dizendo: “”Numa época em que a presença dos atacantes tradicionais está em declínio, e a figura do ponta-de-lança clássico já não é tão comum quanto antes, surgiu da seleção holandesa, comandada por Ronald Koeman, um atacante dotado de uma força física excepcional. Brian Probi dominou seu adversário e comprovou que ultrapassar a defesa da Suécia é mais fácil do que contorná-la.

    E acrescentou: “Ao seu lado, Domfris brilhou, parecendo ser a faca decisiva de que José Mourinho precisa no Real Madrid, enquanto Jacopo se juntou à festa ofensiva. O resultado foi uma chuva de gols que inundou os suecos e os deixou arrasados sob o peso de uma derrota severa”.

    E a reportagem do jornalista Aritz Gabillondo continuou: “Esses lampejos que surgiram nas competições de categorias de base, depois em seus primeiros passos pelo Ajax, e se tornaram mais evidentes nesta temporada na Premier League com o Sunderland, reapareceram no maior palco do futebol e no que mais atrai os holofotes: a Copa do Mundo. Probi arrasou a defesa sueca em um confronto tipicamente europeu disputado a milhares de quilômetros do Velho Continente. A maneira como ele controla seu corpo e seus movimentos era algo difícil de prever”.

    E continuou: “E foi de uma dessas jogadas que surgiu o primeiro gol. Ele atuou como bloqueio diante de um zagueiro, depois preparou a bola para o ponta antes de dar continuidade ao ataque ele mesmo. Jacobo foi o criador da jogada. Os jogadores das laterais se beneficiaram enormemente da presença de Probi, que atrai os zagueiros constantemente para si e abre espaços ao seu redor”.

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  • Domfries marca duas vezes... Um jogador perigoso

    Domfries foi um dos maiores beneficiários desses espaços. Seu lado se transformou em uma via rápida para os ataques holandeses. No ataque, ele foi impressionante: deu duas assistências e poderia ter marcado mais.

    Ele afirmou: “Se (Domfries) cumprir as instruções defensivas exigidas por Mourinho, o Real Madrid terá contratado um jogador perigoso. Foi a partir dos pés dele que nasceram o segundo e o terceiro gols, por meio de dois passes precisos, após os quais Robby e Jakpo só precisaram empurrar a bola para o fundo da rede”.

    A partida foi aberta e divertida. A Suécia, que ataca muito melhor do que defende, continuou avançando em direção ao gol adversário, apesar dos riscos a que se expunha. Ela poderia ter marcado em mais de uma ocasião, assim como poderia ter sofrido gols adicionais. Por volta dos 60 minutos, os gols de Jacobo e Anthony Elanga já haviam definido o tom de um confronto emocionante. O ritmo da partida só diminuiu durante o “intervalo para resfriamento”, que foi recebido com vaias da torcida.

    Depois disso, a partida ficou mais tranquila e disciplinada em comparação com o início. Apesar disso, Alexander Isak conseguiu marcar o quarto gol, enquanto Crescêncio Summerville deu ainda mais brilho ao placar expressivo.

    Isso aconteceu num momento em que a Holanda já havia começado a diminuir o ritmo, depois que seu trio ofensivo formado por Probi, Dumfries e Jakpo esgotou completamente as energias da seleção sueca.

    E concluiu dizendo: “Cuidado com eles... Cuidado com a Holanda”.

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  • Números da partida

    A AS resumiu a partida em vários números reveladores, comentando cada um deles da seguinte forma:

    5 a 1, uma vitória esmagadora: a Holanda goleou a Suécia por cinco gols, embora a partida tenha tido momentos de equilíbrio.

    2,47 gols esperados para a Holanda: a seleção holandesa criou chances de alta qualidade, contra apenas 0,99 da Suécia.

    16 chutes da Suécia: a seleção sueca chutou mais vezes do que a Holanda (10 chutes), mas foi muito menos eficaz.

    50,9% de posse de bola para a Holanda: ligeira vantagem da seleção holandesa em uma partida que foi equilibrada em termos de domínio da bola.

    5 chutes de Cody Gakpo: ele foi o jogador mais ativo no ataque e marcou dois gols decisivos.