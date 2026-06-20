O jornal AS comentou sobre o excelente desempenho da seleção holandesa contra a Suécia, destacando o desempenho do lateral-direito Denzel Dumfries, que — segundo várias reportagens — deve se juntar ao Real Madrid assim que a Copa do Mundo terminar, e ressaltou o que o novo técnico do Real Madrid, José Mourinho, espera dele.

E elogiou o destaque da partida, Brian Probi, dizendo: “”Numa época em que a presença dos atacantes tradicionais está em declínio, e a figura do ponta-de-lança clássico já não é tão comum quanto antes, surgiu da seleção holandesa, comandada por Ronald Koeman, um atacante dotado de uma força física excepcional. Brian Probi dominou seu adversário e comprovou que ultrapassar a defesa da Suécia é mais fácil do que contorná-la.

E acrescentou: “Ao seu lado, Domfris brilhou, parecendo ser a faca decisiva de que José Mourinho precisa no Real Madrid, enquanto Jacopo se juntou à festa ofensiva. O resultado foi uma chuva de gols que inundou os suecos e os deixou arrasados sob o peso de uma derrota severa”.

E a reportagem do jornalista Aritz Gabillondo continuou: “Esses lampejos que surgiram nas competições de categorias de base, depois em seus primeiros passos pelo Ajax, e se tornaram mais evidentes nesta temporada na Premier League com o Sunderland, reapareceram no maior palco do futebol e no que mais atrai os holofotes: a Copa do Mundo. Probi arrasou a defesa sueca em um confronto tipicamente europeu disputado a milhares de quilômetros do Velho Continente. A maneira como ele controla seu corpo e seus movimentos era algo difícil de prever”.

E continuou: “E foi de uma dessas jogadas que surgiu o primeiro gol. Ele atuou como bloqueio diante de um zagueiro, depois preparou a bola para o ponta antes de dar continuidade ao ataque ele mesmo. Jacobo foi o criador da jogada. Os jogadores das laterais se beneficiaram enormemente da presença de Probi, que atrai os zagueiros constantemente para si e abre espaços ao seu redor”.

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