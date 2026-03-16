Um ex-técnico estava certo! A equipe sub-23 continua sendo a grande preocupação do BVB

Os responsáveis pelo centro de formação de jovens talentos do Westfalen haviam evitado cuidadosamente, até então, definir o retorno imediato à primeira divisão como meta. No entanto, era fácil perceber, por suas frases em grande parte evasivas, que era exatamente isso que se almejava. E como poderia ser diferente? Um clube como o BVB precisa oferecer aos seus jovens talentos a liga de maior nível possível como etapa intermediária para o profissionalismo.

Mas Tullberg, de repente, falou, nesta fase tão precoce da temporada, de um “ano de transição”. As deficiências de sua equipe recém-formada lhe foram rapidamente apresentadas. Com sua habitual franqueza, o dinamarquês disse: “Não sei se o que exigimos é pedir demais. A diferença entre a 3ª Divisão, sem posse de bola e com passes longos, e a Liga Regional é que agora conduzimos a bola e o adversário fica apenas à espera de erros. Agora os rapazes têm de jogar futebol. É isso que o treinador espera também. Vê-se claramente que um ou outro não consegue lidar com isso.”

Menos de três semanas depois, Tullberg já era história no BVB. Ele já almejava algo melhor há algum tempo e voltou para sua terra natal, para o FC Midtjylland. Ter que trocar de treinador tão cedo em meio a essa fase de transição, somado ao início ruim na nova liga, foi tudo menos um bom começo para o time sub-23. Mesmo que o cargo tenha sido assumido por Daniel Rios, o assistente técnico de Tullberg, um velho conhecido da equipe.