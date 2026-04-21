Na Keuken Kampioen Divisie, a segunda divisão da Holanda, a situação em torno do FC Den Bosch cria um cenário paradoxal antes da 38ª e última rodada, na próxima sexta-feira. Antes do jogo contra o ADO Den Haag, o clube ocupa a nona posição na tabela, garantindo sua permanência na divisão, mas os cálculos para os play-offs de promoção à Eredivisie levam a uma situação inicial incomum.
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Um cenário completamente louco na Holanda! O clube precisa perder para poder subir de divisão
Na verdade, o Den Bosch, que ocupa a nona posição na tabela, já está no caminho certo para a fase de promoção. No entanto, essa posição ainda não está garantida, dependendo de como se desenrolará a chamada classificação por período. Se o Vitesse Arnhem vencer o quarto período, o quadro pode mudar completamente. O Vitesse está atualmente em terceiro lugar na classificação por período, atrás do Willem II e do ADO Den Haag, e, assim, participa indiretamente da disputa pelos play-offs.
Para explicar: na Keuken Kampioen Divisie, a temporada é dividida em quatro “períodos”. Cada uma dessas fases abrange um trecho definido, geralmente de cerca de oito a dez rodadas, para as quais é mantida uma miniclassificação separada. O que conta exclusivamente são os pontos conquistados nesse período específico, independentemente da tabela geral. No final de cada período, é determinado o chamado “vencedor do período” – ou seja, a equipe que conquistou mais pontos nessa fase.
Uma vitória do Den Bosch poderia ter um impacto negativo
Esses vencedores de fase se classificam diretamente para os playoffs de promoção, disputados no final da temporada e que, além das vagas diretas de promoção, decidem quem chega à Eredivisie. Isso mantém a liga emocionante ao longo de toda a temporada, já que mesmo times do meio da tabela ainda têm uma chance realista de promoção se passarem por uma fase de boa fase.
Há particularidades em casos de vitórias múltiplas ou de equipes não elegíveis para promoção, como as equipes “Jong”, ou seja, as segundas equipes de clubes tradicionais já estabelecidos: se uma equipe vencer vários períodos ou não for elegível para promoção, a vaga na repescagem é repassada para a próxima melhor equipe do respectivo período ou da tabela geral.
A consequência para a próxima sexta-feira: uma vitória do Den Bosch contra o ADO poderia até ter um impacto negativo do ponto de vista esportivo. Uma vitória enfraqueceria o ADO e, ao mesmo tempo, abriria ao Vitesse a chance de vencer a fase decisiva. Exatamente isso teria como consequência que o Den Bosch, apesar de ocupar a nona posição na tabela, pudesse ficar de fora dos playoffs.
O Vitesse começou a temporada com uma dedução de doze pontos
O bizarro cenário alternativo: uma derrota poderia abrir caminho de volta para a fase de promoção. Pois, se o Den Bosch perder para o ADO, o ADO, já classificado, permanecerá à frente do Vitesse na classificação do período. A vaga decisiva recairia então sobre a equipe melhor classificada que ainda não tenha garantido sua vaga na tabela geral. Nesse caso, seria o FC Den Bosch.
A lógica da liga leva assim a uma situação absurda: nessa constelação, do ponto de vista esportivo, poderia valer a pena perder para, no final, se beneficiar disso.
Além disso, algo curioso em relação a Arnhem: em 31 de julho de 2025, a Federação Holandesa anunciou a exclusão do Vitesse devido a irregularidades financeiras e de licenciamento. O clube tradicional reagiu com medidas legais e entrou com recurso. Em 3 de setembro de 2025, um tribunal de apelação decidiu que o Vitesse seria reintegrado à liga. O recomeço esportivo ocorreu, no entanto, em condições difíceis, pois a sanção original permaneceu parcialmente em vigor: uma dedução de doze pontos continuou sendo aplicada ao clube.