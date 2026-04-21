Um cenário completamente louco na Holanda! O clube precisa perder para poder subir de divisão

Esses vencedores de fase se classificam diretamente para os playoffs de promoção, disputados no final da temporada e que, além das vagas diretas de promoção, decidem quem chega à Eredivisie. Isso mantém a liga emocionante ao longo de toda a temporada, já que mesmo times do meio da tabela ainda têm uma chance realista de promoção se passarem por uma fase de boa fase.

Há particularidades em casos de vitórias múltiplas ou de equipes não elegíveis para promoção, como as equipes “Jong”, ou seja, as segundas equipes de clubes tradicionais já estabelecidos: se uma equipe vencer vários períodos ou não for elegível para promoção, a vaga na repescagem é repassada para a próxima melhor equipe do respectivo período ou da tabela geral.

A consequência para a próxima sexta-feira: uma vitória do Den Bosch contra o ADO poderia até ter um impacto negativo do ponto de vista esportivo. Uma vitória enfraqueceria o ADO e, ao mesmo tempo, abriria ao Vitesse a chance de vencer a fase decisiva. Exatamente isso teria como consequência que o Den Bosch, apesar de ocupar a nona posição na tabela, pudesse ficar de fora dos playoffs.