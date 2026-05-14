Última chance! Neymar tem apenas mais uma partida para convencer Ancelotti a levá-lo à Copa do Mundo

A contagem regressiva para a convocação final da seleção brasileira já começou e Neymar sabe que está diante de um dos jogos mais importantes da temporada. No próximo domingo (17), diante do Coritiba, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 10 do Santos terá sua última oportunidade para convencer Carlo Ancelotti de que merece uma vaga na Copa do Mundo.

A lista definitiva dos 26 convocados será anunciada pelo treinador italiano na próxima segunda-feira (18). Antes disso, porém, Neymar ainda terá 90 minutos para reforçar sua candidatura no duelo marcado para a Neo Química Arena, às 11h (de Brasília).

Depois de meses cercados por dúvidas físicas e incertezas sobre seu futuro na seleção, o craque santista voltou a ganhar força nos bastidores da CBF. Segundo informações divulgadas pela ESPN, Neymar foi incluído na pré-lista enviada por Ancelotti à FIFA, o que aumentou significativamente suas chances de disputar o Mundial.