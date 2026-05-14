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Deportivo Recoleta v Santos - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Última chance! Neymar tem apenas mais uma partida para convencer Ancelotti a levá-lo à Copa do Mundo

Neymar
C. Ancelotti
Copa do Mundo

Camisa 10 do Santos enfrenta o Coritiba no próximo domingo (17) em duelo decisivo para selar presença entre os 26 convocados do Brasil para o Mundial de 2026

A contagem regressiva para a convocação final da seleção brasileira já começou e Neymar sabe que está diante de um dos jogos mais importantes da temporada. No próximo domingo (17), diante do Coritiba, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 10 do Santos terá sua última oportunidade para convencer Carlo Ancelotti de que merece uma vaga na Copa do Mundo.

A lista definitiva dos 26 convocados será anunciada pelo treinador italiano na próxima segunda-feira (18). Antes disso, porém, Neymar ainda terá 90 minutos para reforçar sua candidatura no duelo marcado para a Neo Química Arena, às 11h (de Brasília).

Depois de meses cercados por dúvidas físicas e incertezas sobre seu futuro na seleção, o craque santista voltou a ganhar força nos bastidores da CBF. Segundo informações divulgadas pela ESPN, Neymar foi incluído na pré-lista enviada por Ancelotti à FIFA, o que aumentou significativamente suas chances de disputar o Mundial.

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  • Santos v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Sequência no Santos recoloca Neymar na disputa

    O principal argumento de Neymar nesta reta final é justamente aquilo que mais faltou nos últimos anos: regularidade. Após conviver com lesões e longos períodos afastado dos gramados, o atacante conseguiu emendar uma sequência importante de partidas pelo Santos nas últimas semanas.

    Além da presença constante em campo, o camisa 10 também voltou a ser decisivo. Os gols recentes e o crescimento físico animaram tanto a comissão técnica santista quanto pessoas próximas da seleção brasileira.

    Carlo Ancelotti já deixou claro publicamente que a condição física será determinante para a convocação. Em entrevista recente à Reuters, o treinador afirmou que Neymar "melhorou muito" e destacou a evolução do atacante em relação ao ritmo de jogo.

    Apesar do reconhecimento sobre a qualidade técnica do craque, o italiano reforçou que não tomará decisões por sentimentalismo ou pelo peso histórico do jogador na seleção. A análise será baseada exclusivamente no desempenho e na capacidade física para suportar a intensidade do Mundial.

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  • Rodrygo e EstêvãoGetty/GOAL

    Lesões de Rodrygo e Estêvão aumentam esperança do camisa 10

    O cenário da seleção brasileira também acabou colaborando para a retomada da candidatura de Neymar. O Brasil sofreu baixas importantes no setor ofensivo às vésperas da Copa do Mundo.

    Rodrygo e Estêvão, dois nomes considerados praticamente certos na convocação, foram cortados por problemas físicos e não estarão no torneio. A ausência dos atacantes abriu espaço na disputa pelas vagas ofensivas e ampliou as possibilidades do camisa 10 santista.

    Internamente, a comissão técnica avalia diferentes alternativas para preencher os espaços deixados pelos lesionados. Neymar aparece justamente como um jogador capaz de oferecer versatilidade tática, experiência e liderança em um elenco que perdeu peças importantes às vésperas da competição.

    A presença do atacante na pré-lista de Ancelotti foi interpretada como um sinal claro de que ele segue vivo na disputa.

  • Neymar e CucaGetty/GOAL

    Cuca aposta em Neymar e diz que vaga está "bem encaminhada"

    Após a vitória santista por 2 a 0 sobre o Coritiba pela Copa do Brasil, o técnico Cuca praticamente fez campanha pública pela convocação do camisa 10.

    Na entrevista coletiva, o treinador elogiou a nova versão de Neymar e destacou a inteligência tática do jogador, afirmando que ele pode ajudar a seleção em diferentes funções dentro de campo.

    "Não é aquele Neymar do passado que levava para dentro, mas ele cria hoje uma dificuldade enorme para o adversário. Na seleção, ele pode ajudar de muitas maneiras".

    Cuca também disse acreditar que a vaga do atacante está "muito bem encaminhada", principalmente pelo crescimento apresentado nas últimas atuações pelo Peixe.

    A avaliação do comandante santista vai ao encontro da percepção de parte da imprensa esportiva brasileira, que entende que Neymar chega ao momento decisivo em sua melhor condição física desde o retorno ao futebol brasileiro.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Ancelotti mantém mistério até a convocação final

    Mesmo com os sinais positivos, Carlo Ancelotti segue evitando qualquer confirmação pública sobre Neymar. O treinador italiano sabe que a convocação do atacante será uma das decisões mais debatidas antes do Mundial.

    Nos bastidores, existe o entendimento de que o técnico ainda avalia as duas últimas vagas da lista final. A preocupação com novas lesões e o equilíbrio tático do elenco fazem com que a definição permaneça em aberto.

    Por isso, a atuação do próximo domingo (17) pode ser decisiva. Um grande desempenho diante do Coritiba pode não apenas reforçar os argumentos favoráveis ao camisa 10, mas também encerrar de vez qualquer dúvida sobre sua presença na Copa do Mundo.

    Aos 34 anos, Neymar vive a expectativa de disputar o quarto Mundial da carreira, possivelmente o último. E antes do anúncio mais aguardado do futebol brasileiro em 2026, ele ainda terá uma derradeira oportunidade para provar que continua capaz de liderar a Amarelinha em busca do hexacampeonato.