Tudor não é mais o técnico do Tottenham: o comunicado oficial. Agora, Dyche ou De Zerbi?

Já havia rumores há alguns dias, mas agora é oficial. A passagem de Igor Tudor pelo Tottenham na Premier League chegou ao fim antes do previsto.





O técnico croata, pela segunda vez na temporada depois da passagem pela Juventus, chegou a um acordo para deixar o comando dos Spurs após apenas 7 partidas e pouco mais de um mês no cargo.

Tudor paga pela péssima situação na tabela herdada de Thomas Frank (além das dificuldades de gestão do vestiário) e que vê o Tottenham totalmente envolvido na luta contra o rebaixamento, com apenas um ponto de vantagem sobre o penúltimo colocado, o West Ham.