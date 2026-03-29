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Emanuele Tramacere

Traduzido por

Tudor não é mais o técnico do Tottenham: o comunicado oficial. Agora, Dyche ou De Zerbi?

Tottenham
Juventus
I. Tudor
Mercado da bola

Depois da passagem pela Juventus, termina também a aventura do técnico croata no comando do Tottenham.

Já havia rumores há alguns dias, mas agora é oficial. A passagem de Igor Tudor pelo Tottenham na Premier League chegou ao fim antes do previsto.


O técnico croata, pela segunda vez na temporada depois da passagem pela Juventus, chegou a um acordo para deixar o comando dos Spurs após apenas 7 partidas e pouco mais de um mês no cargo.

Tudor paga pela péssima situação na tabela herdada de Thomas Frank (além das dificuldades de gestão do vestiário) e que vê o Tottenham totalmente envolvido na luta contra o rebaixamento, com apenas um ponto de vantagem sobre o penúltimo colocado, o West Ham.



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  • O COMUNICADO

    Este é o comunicado oficial divulgado pelo Spurs através de seus canais oficiais:


    "Podemos confirmar que foi acordado de comum acordo que o técnico Igor Tudor deixe o clube com efeito imediato. Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci também deixaram seus respectivos cargos de treinador de goleiros e preparador físico. Agradecemos a Igor, Tomislav e Riccardo pelo empenho demonstrado nas últimas seis semanas, durante as quais trabalharam incansavelmente.

    Além disso, expressamos nossa solidariedade a Igor pelo luto que sofreu recentemente e enviamos nosso apoio a ele e à sua família neste momento difícil. Em devido tempo, forneceremos atualizações sobre a nomeação do novo treinador”.

  • MÉDIA DE PONTOS BAIXA

    O comunicado menciona a solidariedade para com Tudor pelo luto que está passando. Ao final da última partida disputada e perdida pelo Tottenham contra o Nottingham Forest, Tudor nem sequer compareceu à coletiva de imprensa devido ao falecimento de seu pai.


    Infelizmente para Tudor, já se falava em demissão bem antes da pausa, com uma média de 0,57 pontos em 7 partidas e apenas um empate contra o Liverpool e uma vitória sem importância na partida de volta das oitavas de final contra o Atlético de Madrid, que terminou com a eliminação.

  • Qual é o sentido do Dyche?

    A partir de agora, começa oficialmente a corrida para encontrar um substituto nesta batalha pela permanência no campeonato. Os rumores sobre Roberto De Zerbi foram contidos também por uma parte da torcida, que criticou de forma categórica a ideia de contar com o técnico italiano ex-Marseille. O nome que hoje parece mais próximo de assumir o cargo é o de Sean Dyche, que por sua vez foi demitido nesta temporada do Nottingham Forest, time com o qual o Tottenham está disputando a permanência na primeira divisão.

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