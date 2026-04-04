Transferências gratuitas... Dupla do Real Madrid e do Barcelona lidera o time de ouro

Com o fim da temporada 2025-2026 se aproximando, as notícias sobre os jogadores cujos contratos expiram em junho dominam as listas de transferências. De Rüdiger a Lewandowski, os fãs de futebol aguardam ansiosamente os destinos dessas estrelas capazes de mudar o equilíbrio dos grandes clubes sem qualquer custo financeiro, no mercado de jogadores livres, que se tornou, nos últimos anos, um dos mercados de transferências mais emocionantes e procurados.

Casemiro, ex-jogador do Real Madrid e atual jogador do Manchester United, anunciou que não renovará seu contrato, que expira em junho, confirmando que sua saída está decidida. Já para outras estrelas, como Rüdiger e Konaté, o futuro ainda é incerto, com os grandes clubes acompanhando de perto suas situações, entre eles o Real Madrid e o Barcelona, preparados para contratá-los sem custos.

O Inter de Milão, campeão da penúltima edição da Liga dos Campeões, pode passar por mudanças na posição de goleiro. O contrato de Yann Sommer termina em 30 de junho de 2026, e parece que ele receberá várias ofertas, enquanto não há negociações registradas para renovar seu contrato. Se ele decidir ficar, ocupará a posição de goleiro reserva, enquanto Vicario, goleiro do Tottenham, é considerado o principal candidato à sua sucessão.

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