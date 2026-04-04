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Transferências gratuitas... Dupla do Real Madrid e do Barcelona lidera o time de ouro

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Estrelas sem contrato

Com o fim da temporada 2025-2026 se aproximando, as notícias sobre os jogadores cujos contratos expiram em junho dominam as listas de transferências. De Rüdiger a Lewandowski, os fãs de futebol aguardam ansiosamente os destinos dessas estrelas capazes de mudar o equilíbrio dos grandes clubes sem qualquer custo financeiro, no mercado de jogadores livres, que se tornou, nos últimos anos, um dos mercados de transferências mais emocionantes e procurados.

Casemiro, ex-jogador do Real Madrid e atual jogador do Manchester United, anunciou que não renovará seu contrato, que expira em junho, confirmando que sua saída está decidida. Já para outras estrelas, como Rüdiger e Konaté, o futuro ainda é incerto, com os grandes clubes acompanhando de perto suas situações, entre eles o Real Madrid e o Barcelona, preparados para contratá-los sem custos.

O Inter de Milão, campeão da penúltima edição da Liga dos Campeões, pode passar por mudanças na posição de goleiro. O contrato de Yann Sommer termina em 30 de junho de 2026, e parece que ele receberá várias ofertas, enquanto não há negociações registradas para renovar seu contrato. Se ele decidir ficar, ocupará a posição de goleiro reserva, enquanto Vicario, goleiro do Tottenham, é considerado o principal candidato à sua sucessão.

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    • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

      Uma defesa repleta de nomes de peso

      O nome de Zeki Çelik pode ser menos conhecido, mas o lateral turco pode deixar a Roma, com a Juventus acompanhando a situação de perto. Por outro lado, o futuro de Andy Robertson permanece incerto, já que o jogador escocês ainda não decidiu seu destino, limitando-se a dizer: “Se este for meu último ano, que assim seja”.

      No centro da defesa, Konaté lidera a lista como um dos nomes mais destacados, com Real Madrid, Paris Saint-Germain e Chelsea acompanhando seu futuro, enquanto o jogador francês ainda não respondeu às ofertas de renovação apresentadas pelo Liverpool, em meio a temores de que se repita a experiência de Alexander-Arnold.

      Ao lado de Konaté, surge Antonio Rüdiger, que parece estar perto de renovar seu contrato com o Real Madrid, depois que a ideia foi levantada há meses e parece que a decisão final será a favor de sua permanência. Isso é o que informou o jornal espanhol “Marca”.

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    • Al Shabab v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

      O meio-campista está prestes a partir

      Casemiro junta-se à lista de jogadores que estão de saída, após anunciar sua saída do Manchester United, em meio a tentativas da torcida de dissuadi-lo dessa decisão. Leon Goretzka também deixará o Bayern de Munique ao completar 30 anos, embora seu destino ainda esteja indefinido, apesar dos rumores que o ligam ao Atlético de Madrid.

      Já Bernardo Silva anunciou sua saída do Manchester City, com o ressurgimento dos rumores sobre sua possível transferência para o Barcelona, enquanto Frank Kessié ainda não decidiu seu futuro entre a Liga Saudita e a italiana.

    • FBL-EUR-C1-BARCELONA-NEWCASTLEAFP

      Um ataque que oscila entre o mistério e a inovação

      Robert Lewandowski está no centro das notícias após suas declarações enigmáticas sobre seu futuro no Barcelona, alimentando especulações sobre sua possível transferência, segundo o jornal espanhol “Marca”.

      Por outro lado, parece que o atacante da Juventus, Vlahović, está perto de renovar seu contrato por cerca de sete milhões de euros, mantendo-se na lista dos jogadores sem contrato mais cobiçados da Europa no centro das grandes negociações do verão.

      Essa lista não se limita apenas a estrelas conhecidas, mas inclui nomes capazes de virar o jogo em qualquer time. O mercado de jogadores livres vai esquentar nos próximos meses, e os grandes clubes se preparam para grandes movimentos, seja para fechar negócios sem custos ou para reforçar seus elencos sem grande investimento financeiro.