Segundo a BBC Sport, o retorno proposto de Richarlison ao Brasil, com o Vasco da Gama, melou. O Tottenham teria acertado uma taxa com o clube pela transferência, mas os termos pessoais surgiram como um obstáculo intransponível.

A janela de transferências no Brasil fecha na noite de sexta-feira, o que gera uma percepção crescente de que o jogador de 29 anos permanecerá no norte de Londres. Esse desdobramento ocorre após um período caótico para o atacante, que foi deixado fora do elenco da Premier League depois que uma proposta de £35 milhões no último dia da janela para o Everton fracassou. O clube e o jogador seguem em disputa pelos nove meses restantes de seu contrato.