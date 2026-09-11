Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
RicharlisonGetty
Moataz Elgammal

Traduzido por

Transferência proposta de Richarlison para o Vasco da Gama fracassa em meio a disputa contratual com o Tottenham

Richarlison
Tottenham
Vasco
Premier League
Brasileirão

A esperada transferência de Richarlison para o Vasco da Gama fracassou depois que as negociações sobre os termos pessoais encontraram um obstáculo. Agora, a expectativa é de que o internacional brasileiro permaneça no Tottenham Hotspur após um período turbulento em que ficou fora do elenco da Premier League, com a incerteza sobre seu futuro e uma possível batalha judicial por causa de seu contrato ainda em curso.

  • Transferência para o Vasco da Gama fracassa

    Segundo a BBC Sport, o retorno proposto de Richarlison ao Brasil, com o Vasco da Gama, melou. O Tottenham teria acertado uma taxa com o clube pela transferência, mas os termos pessoais surgiram como um obstáculo intransponível.

    A janela de transferências no Brasil fecha na noite de sexta-feira, o que gera uma percepção crescente de que o jogador de 29 anos permanecerá no norte de Londres. Esse desdobramento ocorre após um período caótico para o atacante, que foi deixado fora do elenco da Premier League depois que uma proposta de £35 milhões no último dia da janela para o Everton fracassou. O clube e o jogador seguem em disputa pelos nove meses restantes de seu contrato.

    • Publicidade
  • richarlison(C)Getty Images

    Disputa contratual e recurso à Fifa

    O atacante está explorando ativamente suas opções e, segundo relatos, procurou a Fifa em uma tentativa dramática de rescindir seu contrato. O Tottenham o rebaixou para treinar com o time sub-21, uma medida que, na avaliação dele, lhe dá motivos legítimos para romper seu contrato. Ele havia começado como titular na derrota da primeira rodada fora de casa para o Brentford, que agora pode ter sido seu último jogo pelo clube.

    Antes de considerar a ida para o Brasil, ele foi fortemente ligado a um retorno ao Everton, onde marcou 53 gols em 152 jogos. No entanto, o atacante rejeitou a chance de se reunir com David Moyes, citando frustrações com a forma como as negociações foram conduzidas.

  • De Zerbi segue em silêncio

    O técnico do Tottenham, Roberto de Zerbi, se recusou a esclarecer a situação durante uma entrevista coletiva na sexta-feira. Ao ser questionado sobre a disputa, De Zerbi afirmou: "Não sei. Não é meu trabalho", antes de acrescentar: "O que posso dizer é que sei muito bem o que o clube fez por Richarlison e sei muito bem o que Richarlison fez pelo clube no último mês, nos últimos dois meses. Eu sei, o clube sabe, ele sabe, o agente dele sabe. Todo mundo sabe melhor do que vocês [a imprensa]. Muito melhor." Apesar do atrito, o Tottenham tem a opção de acionar uma extensão de 12 meses no contrato dele, complicando ainda mais a situação.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Richarlison Tottenham 2025-26Getty

    O que vem a seguir para o atacante?

    Daqui para frente, o brasileiro espera seguir o exemplo de Renan Lodi, que usou com sucesso a intervenção da Fifa para rescindir seu contrato no ano passado. Se a entidade máxima do futebol acolher seu recurso, o atacante poderá se juntar oficialmente a um novo clube fora da janela de transferências. O Tottenham agora precisa decidir se vai contestar o caso ou negociar uma rescisão em comum acordo para evitar uma longa batalha judicial.

Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Everton crest
Everton
EVE
Brasileirão
Grêmio crest
Grêmio
GRE
Vasco crest
Vasco
VAS