Getty
Traduzido por
Transferência proposta de Richarlison para o Vasco da Gama fracassa em meio a disputa contratual com o Tottenham
Transferência para o Vasco da Gama fracassa
Segundo a BBC Sport, o retorno proposto de Richarlison ao Brasil, com o Vasco da Gama, melou. O Tottenham teria acertado uma taxa com o clube pela transferência, mas os termos pessoais surgiram como um obstáculo intransponível.
A janela de transferências no Brasil fecha na noite de sexta-feira, o que gera uma percepção crescente de que o jogador de 29 anos permanecerá no norte de Londres. Esse desdobramento ocorre após um período caótico para o atacante, que foi deixado fora do elenco da Premier League depois que uma proposta de £35 milhões no último dia da janela para o Everton fracassou. O clube e o jogador seguem em disputa pelos nove meses restantes de seu contrato.
- (C)Getty Images
Disputa contratual e recurso à Fifa
O atacante está explorando ativamente suas opções e, segundo relatos, procurou a Fifa em uma tentativa dramática de rescindir seu contrato. O Tottenham o rebaixou para treinar com o time sub-21, uma medida que, na avaliação dele, lhe dá motivos legítimos para romper seu contrato. Ele havia começado como titular na derrota da primeira rodada fora de casa para o Brentford, que agora pode ter sido seu último jogo pelo clube.
Antes de considerar a ida para o Brasil, ele foi fortemente ligado a um retorno ao Everton, onde marcou 53 gols em 152 jogos. No entanto, o atacante rejeitou a chance de se reunir com David Moyes, citando frustrações com a forma como as negociações foram conduzidas.
De Zerbi segue em silêncio
O técnico do Tottenham, Roberto de Zerbi, se recusou a esclarecer a situação durante uma entrevista coletiva na sexta-feira. Ao ser questionado sobre a disputa, De Zerbi afirmou: "Não sei. Não é meu trabalho", antes de acrescentar: "O que posso dizer é que sei muito bem o que o clube fez por Richarlison e sei muito bem o que Richarlison fez pelo clube no último mês, nos últimos dois meses. Eu sei, o clube sabe, ele sabe, o agente dele sabe. Todo mundo sabe melhor do que vocês [a imprensa]. Muito melhor." Apesar do atrito, o Tottenham tem a opção de acionar uma extensão de 12 meses no contrato dele, complicando ainda mais a situação.
- Getty
O que vem a seguir para o atacante?
Daqui para frente, o brasileiro espera seguir o exemplo de Renan Lodi, que usou com sucesso a intervenção da Fifa para rescindir seu contrato no ano passado. Se a entidade máxima do futebol acolher seu recurso, o atacante poderá se juntar oficialmente a um novo clube fora da janela de transferências. O Tottenham agora precisa decidir se vai contestar o caso ou negociar uma rescisão em comum acordo para evitar uma longa batalha judicial.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.