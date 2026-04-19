Torcedores do Chelsea e do Estrasburgo se unem em protesto em Stamford Bridge contra a propriedade da BlueCo

David Cook, o organizador da marcha, não mediu palavras ao avaliar o atual regime. “A marcha de protesto ao lado dos torcedores do RC Strasbourg está promovendo uma mensagem única e unificada: fora, Blueco. Nas quatro temporadas em que a Blueco esteve à frente deste clube outrora grandioso, vimos uma erosão da mentalidade e dos valores que o tornaram bem-sucedido no nível de elite. Não se trata de direitos; trata-se de padrões. A Blueco tem se mostrado continuamente indigna de administrar o clube por meio de uma péssima gestão que tornou nosso futuro como clube muito precário”, afirmou ele, segundo o Mirror.

Cook explicou ainda que o objetivo é alertar os investidores da Clearlake Capital sobre a insatisfação na base. “Nosso objetivo é que nossa ação de protesto gere cobertura da mídia, que será reconhecida pelos investidores da Clearlake e destacará como esse chamado projeto está fracassando tanto dentro quanto fora de campo. O Strasbourg compartilha nossa questão de propriedade e está lutando para recuperar sua identidade como clube de futebol. Acreditamos que este pode ser um momento marcante na história do futebol, com torcedores de dois países diferentes marchando juntos na tentativa de promover mudanças”, acrescentou Cook.