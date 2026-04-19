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Torcedores do Chelsea e do Estrasburgo se unem em protesto em Stamford Bridge contra a propriedade da BlueCo
Marcha conjunta tem como alvo a liderança da BlueCo
O Stamford Bridge foi palco de um protesto transfronteiriço único no sábado, quando centenas de torcedores do Chelsea marcharam ao lado de seus colegas do RC Strasbourg. A manifestação, que começou no Wolfpack Inn e seguiu em direção ao estádio, foi motivada pelo crescente descontentamento com a BlueCo, o grupo de investimentos liderado por Todd Boehly e Behdad Eghbali que controla ambos os clubes.
O protesto foi marcado por fumaça azul, sinalizadores e faixas expressando frustração com a direção atual do clube. Torcedores da França viajaram especificamente para Londres para expressar sua raiva, com muitos sentindo que o Strasbourg foi relegado a um papel de “time B” ou “clube formador” desde a aquisição pela BlueCo.
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Críticas contundentes ao projeto BlueCo
David Cook, o organizador da marcha, não mediu palavras ao avaliar o atual regime. “A marcha de protesto ao lado dos torcedores do RC Strasbourg está promovendo uma mensagem única e unificada: fora, Blueco. Nas quatro temporadas em que a Blueco esteve à frente deste clube outrora grandioso, vimos uma erosão da mentalidade e dos valores que o tornaram bem-sucedido no nível de elite. Não se trata de direitos; trata-se de padrões. A Blueco tem se mostrado continuamente indigna de administrar o clube por meio de uma péssima gestão que tornou nosso futuro como clube muito precário”, afirmou ele, segundo o Mirror.
Cook explicou ainda que o objetivo é alertar os investidores da Clearlake Capital sobre a insatisfação na base. “Nosso objetivo é que nossa ação de protesto gere cobertura da mídia, que será reconhecida pelos investidores da Clearlake e destacará como esse chamado projeto está fracassando tanto dentro quanto fora de campo. O Strasbourg compartilha nossa questão de propriedade e está lutando para recuperar sua identidade como clube de futebol. Acreditamos que este pode ser um momento marcante na história do futebol, com torcedores de dois países diferentes marchando juntos na tentativa de promover mudanças”, acrescentou Cook.
O desempenho vacilante só aumenta a indignação em Stamford Bridge
A raiva proveniente da marcha pré-jogo rapidamente se espalhou pelo estádio à medida que as dificuldades do Chelsea em campo continuavam. Durante uma decepcionante derrota por 1 a 0 para o Manchester United, ouviu-se a torcida gritando “queremos nosso Chelsea de volta”, em um sinal claro da desconexão entre as arquibancadas e a diretoria. A derrota marcou um ponto baixo histórico, representando a primeira vez desde 1912 que o clube perde quatro jogos consecutivos do campeonato sem marcar nenhum gol.
O técnico Liam Rosenior, que foi transferido de forma controversa do Strasbourg para o Chelsea no início desta temporada para substituir Enzo Maresca, encontra-se agora sob imensa pressão. A movimentação de pessoal em janeiro entre os dois clubes do BlueCo foi o principal catalisador para que os ultras franceses se juntassem ao protesto. Apesar da agitação, a diretoria do clube teria dado apoio a Rosenior a longo prazo, embora os torcedores estejam cada vez mais clamando por estabilidade e sucesso imediatos.
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O que está em jogo para a visão da BlueCo
As consequências financeiras do atual desempenho do Chelsea podem ser devastadoras para o modelo da BlueCo. Com a classificação para a Liga dos Campeões parecendo cada vez mais improvável, o clube enfrenta uma perda significativa de receita, o que complica uma situação financeira já sob escrutínio. Behdad Eghbali reconheceu recentemente a necessidade de experiência para ajudar na consistência do elenco, mas muitos torcedores acreditam que os danos causados pela rotatividade de treinadores e pelo foco na formação de jovens já fizeram o clube retroceder anos.
À medida que a mensagem “BlueCo Out” se torna mais forte, os proprietários enfrentam um período decisivo. Com a semifinal da FA Cup contra o Leeds United se aproximando, a atmosfera em torno do clube continua sendo um barril de pólvora de frustração e exigência por mudanças.