Como Toni Kroos mostrou que está longe de acabado e voltou a ser peça chave do Real Madrid

O jogador alemão se tornou uma peça fundamental do meio-campo de Carlo Ancelotti após tudo parecer encaminhado para sua saída

Thomas Muller gritou alto. Ele viu o passe de Toni Kroos antes de qualquer outra pessoa e só pôde assistir enquanto seu colega de seleção alemã enfiava uma bola que quebrou a defesa, tirando três jogadores do Bayern de Munique da jogada e servindo Vinícius Jr para uma finalização fácil, que abriu o placar na Allianz Arena no jogo de ida das semifinais da Champions League.

Esse momento - que levou Muller a entrar em um estado de nervos quase cômico - representou bem a temporada de Kroos com a camisa branca do Real Madrid. Ele está dando mais assistências que nos últimos três anos, enquanto distribui a bola com a mesma vitalidade que o tornou um dos melhores meio-campistas da Europa por muito tempo.

Kroos, uma vez cotado para deixar a capital espanhola, é um jogador que renasceu nesta temporada e é fundamental para a busca de Los Blancos pela dobradinha La Liga + Champions League. O técnico Carlo Ancelotti tornou Kroos indispensável, titular em um meio-campo bem equilibrado e uma parte crucial de uma equipe que está a uma vitória de conquistar seu 15ª título de Liga dos Campeões.

