Tudo o que você precisa saber da decisão do principal torneio de clubes da Europa

A edição 2023/24 da Champions League começa a se aproximar da final. Com a disputa das semifinais prestes a acontecer, os clubes vivos no torneio seguem firmes no caminho pela glória máxima do futebol europeu.

Por isso, a GOAL traz para você logo abaixo todos os detalhes da decisão do principal torneio de clubes da Europa...

Quer ver jogos da Liga dos Campeões ao vivo? Clique aqui para acessar