Todos os jogadores brasileiros treinados por Carlo Ancelotti

Curiosidades do Futebol

C. Ancelotti

A lista é repleta de craques, que vão de Kaká aos Ronaldos, e também de algumas surpresas

Um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol, Carlo Ancelotti foi anunciado pela CBF como novo técnico da seleção brasileira masculina de futebol. O italiano é, desta forma, o primeiro estrangeiro após décadas a comandar a equipe canarinho.

Ancelotti tem um longo histórico de sucesso comandando jogadores brasileiros. Vinícius Júnior é o exemplo mais recente. Sob os cuidados do italiano, o jovem se transformou em um dos melhores do mundo. Rodrygo e Éder Militão foram outros destaques do Real Madrid comandado por “Don Carletto”.

Mais artigos abaixo

Último brasileiro a ser eleito melhor do planeta no futebol, Kaká viveu seu auge pelo Milan sob o comando de Ancelotti. A lista, contudo, é extensa e recheada de grandes craques, assim como de algumas surpresas. Clube a clube, relembre abaixo todos os brasileiros treinados por Carlo Ancelotti -- menos os que defenderam outras seleções, como, por exemplo, Deco e Thiago Alcântara.