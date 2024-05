Os técnicos com mais títulos na história do futebol

Entre os dez primeiros, os técnicos Luiz Felipe Scolari e Luiz Alonso Perez são os dois brasileiros que aparecem na lista; confira

Os treinadores mais vencedores da história ficaram conhecidos por serem verdadeiros estrategistas nas partidas, mas, além disso, um bom técnico carrega consigo a habilidade de gerir um grupo de jogadores e membros da comissão técnica. Entre esses nomes, estão dois brasileiros que fizeram sucesso no cenário nacional e internacional, são eles: Luiz Felipe Scolari e Luiz Alonso Perez, o Lula.

Além dos brasileiros, nomes como José Mourinho e Carlo Ancelotti também aparecem na lista. Pep Guardiola, contudo, é o treinador em atividade com o maior número de taças somadas. Por fim, na liderança, o icônico técnico escocês do Manchester United, Sir Alex Ferguson, aparece com 50 troféus. Abaixo, a GOAL destaca os dez técnicos mais vencedores da história do futebol

